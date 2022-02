Leserbrief Zweierlei Mass bei Vergaben Gedanken zu den vergangenen Olympischen Spielen 22.02.2022, 15.25 Uhr

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind Geschichte. Diese Spiele allerdings hinterlassen mehr als nur einen schalen Nachgeschmack. Denn die Vergabe sportlicher Grossveranstaltungen an totalitäre Staaten waren schon immer höchst umstritten. So wurden die Olympischen Sommerspiele 1980 abgehalten in der damaligen Sowjetunion nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan zur Jahreswende 1979/80. Sie wurden von vielen westlichen und muslimischen Ländern boykottiert.