Streethockey Die Oberwil Rebells treten zweimal gegen denselben Gegner an Für die Oberwil Rebells gilt im Cupspiel gegen Kernenried: Verlieren verboten. 18.02.2022, 16.28 Uhr

Am Wochenende bestreiten die Oberwil Rebells zwei Spiele gegen denselben Gegner, die SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried. Am Samstag bestreiten die beiden Mannschaften den Viertelfinal des Cups. Dies ist der letzte Schritt für die Qualifikation der Final Four, welches in Belp stattfinden wird. Am Sonntag werden die Oberwiler für das Meisterschaftsspiel in den Kanton Bern reisen müssen. Das Team von Coach Kapanek befindet sich nun in der letzten Phase der Qualifikation, in der jedes Resultat für die Rangierung und den allfälligen Heimvorteil in den Playoffs entscheidend ist. Die Kernenrieder gelten als Angstgegner der Oberwil Rebells. Im Hinspiel konnten die Berner den Oberwilern die erste Saisonniederlage zufügen. Im Cup gilt die Devise für das Ziel der Titelverteidigung: Verlieren verboten. (mb)