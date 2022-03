Kommentar «Chefsache»: Eine zweite Chance für den Stadttunnel Co-Chefredaktorin Rahel Hug über die geplante Richtplananpassung mit einem Zuger Zentrumstunnel. Rahel Hug 19.03.2022, 05.00 Uhr

Der Verkehr ist in der Stadt Zug ein Dauerbrenner. Zu Stosszeiten ist auf den Hauptachsen der Innenstadt kaum ein Durchkommen. Mit der Ablehnung des Stadttunnels an der Urne 2015 war das Problem aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Alternative Lösungen liessen in der Folge auf sich warten. Jetzt nimmt der Kanton einen neuen Anlauf, indem er vorschlägt, einen Zentrumstunnel in den Richtplan aufzunehmen.