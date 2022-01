Zuger Strafgericht: Maskenverweigerer streitet sich mit Richter

ZWISCHENFALL AM ZUGER STRAFGERICHT Streit vor der Verhandlung: Maskenverweigerer will Gerichtsgebäude nicht betreten Zwei Prozesse, zwei Schuldsprüche, ein Theater: Am Dienstag halten die Massnahmengegner das Zuger Strafgericht auf Trab, ohne dass auch nur einer einen Fuss in den Gerichtssaal setzt. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich habe ein Attest.» «Das betrifft meine Privatsphäre.» «Mit welcher gesetzlichen Grundlage?» «Ich habe ein Attest.» «Das betrifft meine Privatsphäre.» «Ich habe ein Attest.» Hängt er fest?

Dienstagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr vor dem Zuger Strafgericht. Der Mann, von dem wieder und wieder die gleichen Phrasen kommen, trägt auf dem Kopf eine Kappe, auf dem Rücken einen Rucksack und im Gesicht einen Ausdruck der Gleichgültigkeit – auch wenn er mit zwei Leuten in einen Disput verwickelt ist, die ihn schon länger erwarten. Und zwar drinnen. Denn immerhin ist er Beschuldigter in einem Strafverfahren der Zuger Justiz – und auch wenn ihm das Erscheinen freigestellt wurde, könnte er sich heute vor dem Gericht verteidigen, seine Sicht der Dinge darstellen und erklären, warum er einen Strafbefehl gegen ihn angefochten hat.

Maske? Lieber bleibt der Beschuldigte draussen

Doch der Mann in dunkler Jacke und klobigen Schuhen will das Gebäude nicht betreten, solange er eine Maske tragen muss. Er sei maskenbefreit. Kann er das beweisen? Nein. Das Attest sei zu Hause, also in seinem privaten Bereich und der gehe den Staat nichts an.

«Dann verschieben wir die Verhandlung um eine Stunde und sie holen es»,

sagt Einzelrichter Thomas Rein, der mit der Gerichtsschreiberin nach draussen gekommen war, als sich abzeichnete, dass der Beschuldigte nicht um 8.30 Uhr vor dem Zuger Strafgericht erscheinen wird. Doch dieser schlägt das Angebot aus – und der Richter teilt ihm mit, die Verhandlung ohne ihn abhalten zu müssen. «Sind Sie jetzt stolz auf sich?», fragt der Beschuldigte, als sich der Vizepräsident des Strafgerichts zum Gehen abwendet, den Mann mit seinem Trotz stehen lässt und die Frage mit keiner Antwort würdigt.

100 Franken Busse, 1000 Franken Entscheidgebühr

«Gut, dann schliesse ich das Beweisverfahren mangels Beschuldigtem», sagt Thomas Rein wenige Minuten darauf im Gerichtssaal, um die Verhandlung zu unterbrechen und nach einer Beratung sein Urteil zu verkünden: Das Strafgericht bestätigt den Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft und damit 100 Franken Busse, weil der Beschuldigte im März 2021 ohne Maske in einem Tankstellenshop eingekauft hatte.

Nur: Bei den 100 Franken bleibt es nicht. Allein die Gebühr für den Entscheid kostet den Beschuldigten 1000 Franken, nicht miteingerechnet sind die Auslagen für Polizei und Staatsanwaltschaft – auch wenn diese immerhin keinen nennenswerten Aufwand für eine Einvernahme gehabt haben dürfte.

Denn einen ähnlichen Auftritt wie am Dienstagmorgen hatte der Beschuldigte schon hingelegt, als er bei der Staatsanwaltschaft zur Einvernahme erscheinen sollte. Auch damals betrat er das Gebäude nicht, weil er eine Maske hätte tragen sollen. Deshalb fand keine persönliche Befragung statt. Und weil er auf eine schriftliche Stellungnahme verzichtete, hatte das Gericht keine verwertbaren Aussagen und musste auf Beweise wie den Bussenzettel der Zuger Polizei abstellen.

Weiterer Schuldspruch gegen 24-jährigen Zürcher

Damit verhielt es sich am Vormittag exakt gleich wie fünfeinhalb Stunden später. Auch an der zweiten Verhandlung des Strafgerichts blieb der Sitzplatz vor dem Einzelrichter leer. In Abwesenheit sprach das Zuger Strafgericht auch den zweiten Beschuldigten an diesem Tag wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung schuldig – und verurteilte ihn ebenfalls zu 100 Franken Busse. Auch hier kommen die Kosten für das Verfahren hinzu.

Der 24-jährige Zürcher hatte keine Maske getragen, als er an einem Samstagabend im vergangenen März mit der S-Bahn von Zürich nach Zug fuhr und danach durch den Zuger Bahnhof marschierte, wo damals noch Maskenpflicht galt. Im Gegensatz zum Vormittag ersparte er sich ein symbolschwangeres Schauspiel und dem Gericht Diskussionen in der Kälte – und verzichtete komplett auf ein Erscheinen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen