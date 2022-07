Basler Flughafen Mysteriöser Russen-Jet landet am Euro-Airport – nun ist klar, wozu der Flug diente Die Landung eines russischen Regierungsflugzeugs in Basel-Mulhouse warf Fragen auf. Wie sich herausstellt, hatte die Maschine den Auftrag, Mitarbeitende der früheren russischen Europarat-Vertretung in Strassburg nach Hause zu fliegen. Russland war im März aus dem Europarat ausgetreten.

Die Iljuschin-96 der russischen Regierung im Landeanflug auf den Euro-Airport. Ihr Auftrag war es, Europarat-Mitarbeitende nach Russland zu fliegen. Thomas Staffelbach

Wohl selten hat eine Ankunft eines Flugzeugs am Euro-Airport so hohe Wellen geschlagen wie die Landung einer Maschine der russischen Regierung am Mittwochabend. Die Iljuschin IL-96-300 mit der Registrierung RA-96018 kam um 18.41 Uhr am Flughafen an und hatte zuvor auch Schweizer Luftraum überflogen. Dabei ist der Luftraum der EU wie auch jener der Schweiz für Flugzeuge mit russischer Registrierung gesperrt.

Nun ist klar, wozu der Flug diente: Der Jet holte das diplomatische Personal ab, das für Russlands Vertretung am Europarat in Strassburg tätig war. Das teilt das französische Aussenministerium auf Anfrage von CH Media mit.

Russland hatte im März, kurz nachdem das Land in das Nachbarland Ukraine einmarschiert war, seinen Austritt aus dem Europarat erklärt, mit der offiziellen Begründung, die Organisation verhalte sich nicht neutral.

Ausreise der Angehörigen ist definitiv

Wie das französische Aussenministerium weiter schreibt, sei der Rückführungsflug von der Russischen Föderation organisiert gewesen. Die früheren Europarat-Mitarbeitenden und deren Familien hätten Frankreich definitiv verlassen. Um wie viele Personen es sich handelte, gab das Ministerium nicht bekannt.

Bereits am Mittwoch hatte ein Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) erklärt, das Flugzeug sei für den Überflug und die Landung im Besitz einer Spezialgenehmigung, einer «diplomatic clearing» gewesen, und zwar von Frankreich wie auch der Schweiz.

Da ging es wieder heim: Der Rückflug der Il-96 auf «flightradar 24». Screenshot

Die IL-96-300 hob am Mittwochabend um 23 Uhr wieder ab und nahm erneut Kurs auf Moskau, wo die Maschine um 8.40 Ortszeit landete, am Flughafen Wnukowo, dem Ausgangsflughafen, wo es einen Terminal für die Flotte der Regierung und des Präsidenten gibt.

Russland entsandte hochrangigen Vertreter nach Strassburg

Der Europarat in Strassburg wacht über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen Mitgliedsstaaten. Mit dem Austritt Russlands untersteht das Land auch nicht mehr der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtsfhofs für Menschenrechte (EGMR).

Der letzte Leiter der russischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats war Pjotr Tolstoi, ein Urenkel von Leo Tolstoi und stellvertretender Vorsitzender der Staatsduma. Dass Tolstoi sich auch im Flugzeug aufgehalten hatte, ist jedoch wenig wahrscheinlich.