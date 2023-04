Conference League Sensationell, fabelhaft, historisch: Der FC Basel zieht dank eines 2:1-Sieges über Nizza in den Halbfinal ein Rund 80 Minuten lang sieht es nicht danach aus, liegt der FC Basel in Nizza zurück, um dann die Wende zu schaffen und in den Halbfinal der Conference League einzuziehen. Zum zweiten Mal in der Klubgeschichte steht der FCB damit unter den besten Vier eines europäischen Wettbewerbs.

Der grosse Jubel nach dem noch grösseren Sieg: Der FCB feiert den Einzug in den Hlabfinal der Conference League. Peter Klaunzer / AP

Wahnsinn. Sensationell. Fabelhaft. Unwirklich. Es gibt viele Worte, um diesen Abend in Nizza zu beschreiben. Aber es gibt eines, das all das summiert: Historisch. Das ist dieses 2:1 des FC Basel über Nizza, das sich die Basler in Extremis und erst in der Verlängerung erspielen und erkämpfen. Es ist ein Sieg, mit dem der FCB in den Halbfinal der Conference League einzieht. Zum zweiten Mal in seiner 130-jährigen Klubgeschichte schafft es der FCB, ein europäisches Halbfinal zu erreichen. Dafür kann man einfach mal den Hut ziehen.

Vor allem, wenn man die Ereignisse des Abends, oder besser des Tages, rekapituliert. Vor dem Spiel sprachen alle von einem perfekten Abend, den die Basler benötigen. Ein Spiel ohne Fehler, mit Wettkampfglück, in dem jeder Spieler ein kleines bisschen über sich hinauswachsen muss. Nur so sei es möglich, nach dem 2:2 im Hinspiel den Traum wahr werden zu lassen.

Fehlstart mit frühem Gegentor

Im Vorfeld aber läuft schon nicht alles so, wie es der FCB sich wünscht. Seine Fans werden vom Spiel ausgeschlossen, daran ändert auch ein Eil-Verfahren am Donnerstagmorgen nichts.

Im Spiel geht es dann für den FCB ebenfalls denkbar schlecht los. Zwar wird der erste Treffer in der 6. Minute durch Antoine Mendy korrekterweise wegen Offside noch aberkannt. Aber nur vier Minuten später trifft Gaëtan Laborde – und dieses Mal zählt das Tor zum 1:0 für Nizza.

Telegramm OGC Nizza – FC Basel 1 :2 n.V. (1:1, 1:0) Allianz Riviera. – 29’716 Zuschauende. – SR: Serdar Gözübüyük (NED). – Tore: 10. Laborde 1:0 (Ramsey). 86. Augustin 1:1 (Calafiori), 98. Adams 1:2 (Males). Nizza: Schmeichel; Ndayishimiye (114. Belahyane), Todibo, Dante; Mendy (73. Rosario), Ramsey, Boudaoui (87. Brahimi), Thuram, Bard (73. Amraoui); Laborde, Moffi (73. Pépé). Basel: Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Burger (72. Augustin), Xhaka (106. Essiam), Diouf; Ndoye (120. Fink), Millar (72. Calafiori); Amdouni, Zeqiri (83. Males). Bemerkungen: Nizza ohne Vitti, Beka (verletzt), Lotomba, Atal, Diop (rekonvaleszent). Basel ohne Lopez (gesperrt), Comas, Frei (verletzt). – Verwarnungen: 32. Ndoye (Foul), 38. Dante (Foul), 56. Boudaoui (Foul), 59. Bard (Foul), 94. Ramsey (Foul), 90.+6 Pépé (Foul), 105. Thuram (Foul), 115. Lang (Foul).

Der FCB muss sich an der eigenen Nase nehmen, weil bei diesem frühen Gegentreffer auch etwas zu viel Mithilfe dabei ist. Michael Lang spielt Kasim Adams an, setzt diesen damit am eigenen Sechzehner stehend unter Druck, und Adams verliert prompt den Ball. Danach geht es so schnell über drei Stationen, dass die Basler nicht mehr mitkommen und am Ende Andy Pelmard den Ball gar noch so ablenkt, dass Marwin Hitz keine Chance mehr hat. Ausgerechnet Pelmard, der in Nizza aufgewachsen ist, bis zu seinem Wechsel zum FCB bei den Südfranzosen gespielt hatte.

Nizza ist nicht unwiderstehlich, dem FCB fehlt lange der Mut

Trotz des frühen Schocks jedoch kann sich der FCB fangen, findet er mit der Zeit besser in die Partie. Zwar sind da zu viele Fehlpässe dabei im Spiel der Basler, aber man merkt, dass der FCB spürt, dass dieses Nizza im Rückspiel dieses Conference-League-Viertelfinals alles andere als unwiderstehlich ist. Ja, dass an diesem Abend, trotz Rückstand, vielleicht noch etwas möglich ist. In der 28. Minute haben die Basler die erste Ausgleichschance, als Andi Zeqiri bei einer scharfen Hereingabe Zeki Amdounis am zweiten Pfosten einen Schritt zu spät kommt.

Dies ist dann aber die einzige Basler Torchance für ganz lange Zeit. Und diese Statistik passt ein bisschen in das Bild, das der FCB abgibt. Defensiv solidarisch, mit einer Ausnahme eigentlich fehlerlos, ist er in der Offensivbewegung zu wenig mutig. Diese Frechheit, die ihn beispielsweise noch gegen Bratislava auszeichnete und am Ende in die Viertelfinals rettete, die fehlt an diesem Abend an der Côte d’Azur lange.

Nizza seinerseits zieht sein Spiel durch. Wenig berauschend, und sich vielleicht etwas zu sicher fühlend. Anders kann man nämlich nicht erklären, was sich gegen Ende der zweiten Halbzeit plötzlich abspielt. Während Nizza wohl gedanklich schon im Halbfinal ist, tut der FCB aus dem Nichts das, was er in Europa schon so oft getan hat: er zaubert sich zurück ins Spiel. In der 86. Minute trifft Jean-Kévin Augustin nach einem super Chip-Ball von Andi Diouf auf Riccardo Calafiori, der wiederum mit dem Kopf auf Augustin zurücklegt.

Adams trifft - als würde er nie etwas anderes machen

Die Verlängerung ist Tatsache. Und auf einmal fragt man sich: Was ist hier noch alles möglich? Vielleicht sogar noch mehr? Und ja, es ist mehr möglich. Der FCB dreht auf, trifft das Aussennetz (Dan Ndoye), den Pfosten (Zeki Amdouni) - und schliesslich noch einmal das Tor. In der 98. Minute ist es Kasim Adams - auch hier: ausgerechnet er - der das 2:1 erzielt. Per Kopf. Mit einer Sicherheit, als würde der Verteidiger nichts anderes tun im Leben.

Noch einmal muss der FCB dann kurz zittern, als Brahimi einen Freistoss an die Latte haut. Aber dann ist es geschafft. Das Wunder. Die Sensation. Der FC Basel steht um 23.34 Uhr als Halbfinalist der Conference League fest und liefert damit ein weiteres Highlight auf europäischem Parkett ab. Es ist der vorläufige Höhepunkt für die Basler, bevor es dann am 11. Mai in Florenz zum Halbfinal-Hinspiel geht.

Ein bisschen können sich die Basler aber noch sonnen in diesem Erfolg, den Taulant Xhaka mit einem Satz zusammenfasst: «Wir haben Geschichte geschrieben!»