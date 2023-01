«El Chapo Basilea» Kokainhandel im grossen Stil: Basler Strafgericht verurteilt «Ananashändler» zu fast elf Jahren Haft Ein Spanier, der vom Kleinbasel aus einen internationalen Handel mit Kokain organisierte, wird vom Strafgericht Basel-Stadt zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und neun Monaten verurteilt. Dazu kommt ein Landesverweis von zwölf Jahren. Die Verteidiger werden das Urteil wohl weiterziehen.

Der Basler Narco soll auch den süddeutschen Raum mit Kokain beliefert haben. Allerdings scheiterten etliche Übergaben, etwa, weil Drogenspürhunde an der Grenze tätig waren. Symbolbild: Martin Ruetschi / Keystone

Das Urteil

Das Urteil war schnell verkündigt am Freitagvormittag: Basler Strafgericht verurteilt den 47-jährigen kolumbianisch- spanischen Doppelbürger wegen gewerbs- und bandenmässigem Kokainhandel sowie Geldwäscherei zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und neun Monaten. Dazu kommt ein Landesverweis von zwölf Jahren. Das Gericht bleibt damit unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Strafe von über 17 Jahren gefordert hatte. Die Verteidiger werden das Urteil wohl weiterziehen.

Update folgt...

Die Prozess-Vorschau

Seit Anfang Woche berät das Basler Strafgericht darüber, ob der 47-jährige Mann ein Drogenbaron, ein gescheiterter Ananashändler oder irgendetwas dazwischen ist. Wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von über fünf Jahren beantragt, wird der Fall im Kanton Basel-Stadt von einer Fünferkammer beurteilt: Nebst der Gerichtspräsidentin sitzen zwei Richterinnen und zwei Richter im Gremium.

Der Grossteil der Verhandlung am Montag drehte sich um die Frage, ob die von ausländischen Diensten gelieferten Beweise überhaupt verwertbar sind. Allerdings: Bevor die viel diskutierten Chatprotokolle ausgewertet wurden, führte herkömmliche Polizeiarbeit auf die Spur des Mannes. So beobachteten Beamte des Einsatzzuges im März 2021 einen Mann, der aus der damaligen Wohnung des 47-Jährigen an der Sandgrubenstrasse kam und mit einem zuvor in der Mattenstrasse parkierten Auto davon fuhr.

In der Feldbergstrasse stoppte man ihn mit 53 Gramm Kokaingemisch. In dessen Wohnung im St.Johann kam weiteres Kokain zum Vorschein. Wie üblich, beschattete man die Besucher des 47-Jährigen weiterhin, drei Wochen später schlug man zu: Im April 2021 beschlagnahmte man in der Sandgrubenstrasse nebst 92 Gramm Kokaingemisch auch Mobiltelefone, darunter eines mit den berüchtigten Chatverläufen des Dienstes Sky ECC.

Drei Hausdurchsuchungen sowie eine abgefangene Gefangenenpost

Nach der Festnahme meinte der 47-Jährige zuerst, das Telefon sei defekt. Nachdem ihm die Behörden die brisanten Chatverläufe vorlegten, betonte er hingegen, das Telefon habe einem Freund gehört. Eine Woche später durchsuchte man erneut die Wohnung, dabei fand man 27 Gramm Kokaingemisch in einer getarnten Kerze. Aus der Untersuchungshaft schrieb der Mann seinem Sohn einen Brief, er solle bestimmte Schlüssel aus der Wohnung holen.

Daraufhin gingen Mitarbeiter des Dezernats Betäubungsmittel- und Strukturkriminalität zum dritten Mal zur Wohnung, dort lief ihnen der Sohn direkt in die Arme: Es ergaben sich weitere Schüsselfunde, die zu Wohnungen im Nebenhaus sowie in der Gartenstrasse führten. Auch dabei handelte es sich offensichtlich um Kokainlagerstätten.

Erstaunlich ist, dass der angebliche Drogenbaron kein blankes Betreibungsregister hat und auch schon Sozialhilfe bezog. Allerdings lassen gewisse Chats auf misslungene Lieferungen und damit verbundene hohe Schulden schliessen. Der 47-Jährige soll regelmässig den süddeutschen Raum beliefert haben, was während des Lockdowns im Frühling 2020 fast unmöglich war. Doch viele Übergaben sind auch aus anderen Gründen gescheitert, etwa, weil Transporteure gemeldet haben, dass an der Grenze Drogenspürhunde im Einsatz sind.

Der Angeklagte hat zusätzlich auch noch einen Privatverteidiger engagiert

Seit April 2021 sitzt der Mann nun in Haft. Bei derart schweren Vorwürfen muss ein Angeschuldigter zwingend verteidigt werden, entsprechend wurde der Anwalt Moritz Gall als amtlicher Verteidiger eingesetzt. Wenige Monate vor der Verhandlung mandatierte der 47-Jährige aber auch noch Daniel Wagner als Privatverteidiger: Wer die jeweils als Vorschuss fälligen Stundenhonorare von über 300 Franken finanziert, ist nicht bekannt.

Da Staatsanwaltschaft und Gericht eine einzige Zustelladresse fordern, erhielt Wagner offenbar den USB-Stick mit den umstrittenen Chatverläufen nicht zugestellt, weshalb er am Montag beantragte, den Prozess zu verschieben. Das Gericht lehnte das ab und bot ihm lediglich an, während 20 Minuten die Daten einsehen zu dürfen. Wagner verzichtete und stellte daraufhin einen Befangenheitsantrag gegen alle fünf Richter. Auch dieser wurde abgelehnt. Mit dem Antrag muss sich nun das Basler Appellationsgericht beschäftigen.

Wie auch immer das Urteil am Freitag ausfallen wird: Es ist absehbar, dass der Fall wohl nebst dem Appellationsgericht auch noch das Bundesgericht in Lausanne beschäftigen wird.