Ausschreitungen Vermummte attackieren Sicherheitskräfte nach Cup-Halbfinal in Basel Nach dem Fussballmatch zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys kam es vor dem Stadion zu Ausschreitungen: Unbekannte passten Mitarbeitende des externen Sicherheitsdienstes ab und griffen diese mit Gegenständen an. Drei Personen wurden schwer verletzt.

Die Polizei musste im Anschluss an das Cup-Halbfinal zwischen FCB und YB eingreifen, um Angegriffene zu schützen und zu bergen. Symbolbild: Kenneth Nars

Am Dienstagabend kam es im Anschluss an den Cup-Halbfinal zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys zu Ausschreitungen: Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Stadt versammelten sich rund hundert vermummte FCB-Fans nach dem Match vor dem Basler Stadion. Eine kleinere Gruppe Unbekannter soll daraufhin Mitarbeitende des externen Sicherheitsdienstes abgepasst und unmittelbar angegriffen haben.

«Einige Mitarbeitende konnten fliehen und sich in Sicherheit bringen. Vier Personen jedoch wurden massiv mit Gegenständen attackiert», schreibt die Basler Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Und: «Die Einsatzkräfte stellten eine hohe Gewaltbereitschaft fest.» Aus diesem Grund sah sich die Polizei offenbar genötigt, «Zwangsmittel» gegen die Angreifer einzusetzen, «um die angegriffenen Personen zu schützen und zu bergen.»

Drei Sicherheitskräfte wurden Angaben der Kantonspolizei zufolge schwer verletzt und in die umliegenden Spitäler gebracht. Eine Person habe mittelschwere Verletzungen erlitten, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Zwei Personen seien in diesem Zusammenhang der Geschehnisse vom Dienstag von Einsatzkräften der Polizei festgehalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft festgenommen worden.

Der Angriff auf die Sicherheitsleute war angeblich eine Racheaktion

Die Ausschreitungen vom Dienstagabend sind die schwerwiegendsten im Zusammenhang mit einem FCB-Spiel in Basel seit April 2016 und den damit einhergehenden Krawallen auf der Plattform hinter der heimischen Fankurve. Damals kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und FCB-Fans, in deren Folge einer der Fans ein Auge durch ein Gummigeschoss verlor.

Auch die Ausschreitungen vom Dienstagabend kündigten sich früh an: Bereits vor dem Spiel war die Stimmung insbesondere während der Choreografie aufgeheizt, wie auch die Polizei bestätigt. Fans beider Mannschaften zündeten pyrotechnische Gegenstände. Als daraufhin Mitarbeitende der externen Sicherheitsfirma eine beteiligte Person kontrollieren wollten, habe sich diese und weitere Personen aus ihrem Umfeld heftig gegen die Aufnahme ihrer Personalien zur Wehr gesetzt, schreibt die Polizei. In der Folge kam es zum Einsatz von Pfefferspray. Der Fan wurde abgeführt.

In den sozialen Medien wird gemutmasst, bei dem Angriff auf das Sicherheitspersonal handle es sich um eine Racheaktion. Die «Basler Zeitung» schreibt sogar von einer Erpressung der Polizei durch die Ultra-Szene: Diese habe offenbar mit Ausschreitungen gedroht, sollte die festgesetzte Person nicht wieder freigegeben werden. Die Polizei habe sich daraufhin beraten und die betroffene Person tatsächlich zum Stadion zurückgeführt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern. Allerdings vergebens.

Die Polizei will sich aufgrund der laufenden Ermittlungen zu dieser Angelegenheit aktuell nicht weiter äussern. Die Staatsanwaltschaft teilt allerdings mit, sie habe gegen zwei Schweizer im Alter von 32 und 35 Jahren ein Verfahren wegen des Verdachts unter anderem auf Landfriedensbruch, Angriff und Körperverletzung eröffnet.

Der FCB verurteilt die Angriffe, kritisiert aber auch den Sicherheitsdienst

Auch der Basler Fussballverein reagiert am Tag danach auf Twitter: «Der FC Basel ist erschüttert über das Ausmass der gestrigen Ausschreitungen nach dem Spiel und verurteilt diese aufs Schärfste.» Die Atmosphäre im Stadion während des Spiels beurteilt der Verein in seinem Tweet hingegen als «wunderbar» und «stimmungsvoll» und versucht diese von der Eskalation vor dem Stadion semantisch abzugrenzen.

Ausserdem kritisiert der Verein die Sicherheitskräfte: «Den Tumulten vorausgegangen war ein unverhältnismässiger Einsatz des externen Ordnungsdienstes gegen einen FCB-Fan kurz vor Anpfiff», schreibt der FC Basel und bezieht sich damit vermutlich auf den Pfeffersprayeinsatz im Zusammenhang mit den Pyrotechnik-Kontrollen. Und relativiert dann: «Dies rechtfertigt selbstverständlich keineswegs eine Eskalationsstufe, wie sie nach dem Spielende herbeigeführt wurde.»

Wer trägt die Verantwortung für die Eskalation?

Das gesamte FCB-Sicherheitsteam wurde erst im November vergangenen Jahres ausgetauscht. Seitdem kooperiert der Verein auch mit der Firma Pantex. Deren Personal ist allerdings nur für die Lenkung der Fanströme zuständig. Ziel der Angriffe waren hingegen die Mitarbeitenden der Sicherheitsfirma Protectas, die üblicherweise bei sogenannten Hochrisiko-Spielen eingesetzt werden. Dennoch wurden auch zwei Mitarbeiterinnen von Pantex leicht verletzt, wie die Firma auf Anfrage mitteilt.

Wie und warum es genau zu den Ausschreitungen kam und wer tatsächlich dahinter steckt, wird wohl erst nach Abschluss der Ermittlungen vollständig zu beantworten sein. Was allerdings schon jetzt ins Auge sticht: Während die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung von der «Sicherheitsfirma des Stadionbetreibers» schreibt, versucht ebendieser (FCB), sich von Protectas als «dem externen Ordnungsdienst» abzugrenzen. Pantex übernimmt die Formulierung des FCB.

Und Protectas? Hat bis Redaktionsschluss noch nicht geantwortet. Auch die Muttenzerkurve der FCB-Fans reagierte auf die Anfrage der bz bislang nicht.