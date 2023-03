Frauenkampftag Internationaler Tag der Frau: Unbewilligte Demonstration in Basel wird von Polizei eingekesselt Am Mittwochabend haben sich rund 200 Personen auf dem Petersplatz in Basel zum Frauenkampftag versammelt. Die Polizei war mit einem grossen Aufgebot vor Ort.

Die Polizei hat die Demonstrierenden in der Bernoullistrasse eingekesselt. Bild: Kenneth Nars

Der 8. März ist der internationale Frauentag, für gewisse auch als Frauenkampftag bekannt. Auf der ganzen Welt versammeln sich Frauen um für ihre Rechte, Gleichberechtigung und Emanzipation einzustehen, so auch in Basel. Verschiedenste Gruppen rufen für eine unbewilligte Demonstration auf.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im Vorfeld der Demonstration eine Medienmitteilung veröffentlicht, in der sie statuieren, dass sie mit Einsatzkräften Präsenz zeigen werden und Personenkontrollen durchführen wollen. Ob diese seltene vorbeugende Massnahme eine präventive Reaktion auf die Ausschreitungen an der Klimademonstration am 11. Februar sind, wurde bisher nicht beantwortet.

Kurz vor geplantem Beginn der Demonstration war der Barfüsserplatz bereits weitläufig abgesperrt und die Polizei der Kantone Basel-Stadt, Baselland und Aargau standen einsatzbereit um den Barfüsserplatz. Die Demonstration startete aufgrund der Absperrungen nicht wie geplant am Barfüsserplatz, sondern wurde auf den Petersplatz verlegt. Circa 200 Demonstrierende nahmen daran teil. Trotz einer angespannten Stimmung wirkten die singenden Demonstrierenden friedlich und gaben nicht den Anschein, gewaltbereit zu sein. Der Demonstrationszug bewegte sich vom Kollegienhaus richtig Universitätsbibliothek.

In der Bernoullistrasse wurden die Demonstrierenden von der Polizei eingekesselt. Es gab kein Durchkommen, auch Personen, welche per Zufall vor Ort waren, wurden von der Polizei nicht durchgelassen. Nach Einsatz einer Knallpetarde von Seiten der Polizei folgte der Abschuss von Gummischrot.

Die Demonstrierenden wurden weiter eingekesselt und zusammengedrängt. Via Twitter der Kantonspolizei Basel-Stadt erfolgte der Einsatz von Gummischrot, aufgrund eines vermummten Mobs, welcher sich auf eine Polizeikette zubewegte. Weiter schreibt sie, dass die Demonstrierenden dazu aufgefordert werden, die Demo in Richtung Universitätsbibliothek zu verlassen, wo sie dann einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Auf der anderen Seite der Polizeiabsperrung versammelten sich einerseits Schaulustige aber auch weitere Menschen, die Parolen schrien. Die Polizei verwies die Presse immer weiter weg, bis nichts mehr zu sehen war.