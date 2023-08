Zoo Basel Elefanten-Bulle Tusker ist tot – der Zolli musste ihn einschläfern Das 31-jährige Männchen infizierte sich mit Tuberkulose. Eine Behandlung sei in seinem Fall aussichtslos gewesen, teilte der Zoo Basel am Mittwoch mit. Der Zolli-Tierarzt ist «sehr traurig und emotional durchgeschüttelt».

Elefantenbulle Tusker im Zoo Basel eingeschläfert Video: Silva Schnurrenberger / Keystone-SDA

Es war ein Zufallsbefund. Tusker, der Elefanten-Bulle im Basler Zolli, erkrankte an Tuberkulose und musste am Mittwochmorgen eingeschläfert werden. Das verkündigte der Zoo Basel an einer ausserordentlichen Medienkonferenz. «Er war seit Monaten krank und von der Krankheit sichtlich gezeichnet. Aufgrund seines schwierigen Krankheitsverlaufs blieb nur der Entscheid für den Tod», vermeldet Zolli.

Eine Behandlung wäre im Fall des aus dem Kruger-Nationalpark (ZA) stammende Elefanten aussichtslos gewesen. «Wäre Tusker symptomfrei gewesen, hätte er allenfalls medikamentös gegen Tuberkulose behandelt werden können, um sie in Schach zu halten.» Der 31-jährige Elefant wollte übers Futter keine Medikamente aufnehmen, weshalb man ihm Zäpfchen gab. Zolli-Tierarzt Christian Wenker ist tief betroffen. «Wir sind sehr traurig und emotional durchgeschüttelt», sagt er am Mittwoch vor den Medien.

Leichnam wird jetzt untersucht

Bevor Anfang Woche eine definitive Diagnose gestellt werden konnte, fielen ab Ende 2022 Tuskers Gewichtsverlust, sein passiv-lustloses Verhalten und später sein fehlender Appetit auf, teilt der Zolli mit. In den letzten Tagen sei Tusker «ein Schatten seiner selbst» gewesen, wie Haupt-Elefantenpfleger Martin Burri attestieren musste.

Der Körper des Afrikanischen Elefanten wird – wie bei allen Tieren, die im Zolli sterben oder eingeschläfert werden müssen – in die Tierpathologie der Universität Bern überführt und dort untersucht.

Tusker lebte rund zwei Jahren im Basler Zolli. Bild: Zoo Basel

Nach Basel kam der Elefantenbulle Tusker im April 2021 im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Hier lebt er zusammen mit den drei Basler Elefantenkühen Heri, Rosy und Maya. Zuvor war der in Südafrika geborene Tusker im niederländischen Ouwehands Dierenpark Rhene beheimatet. Er folgte auf Jack, der nach dreieinhalb nachwuchslosen Jahren zurück in seinen Herkunftszoo in Ungarn geschickt worden ist.

Seine Tricks machten ihn zum Internet-Star

Nach der Eingewöhnungsphase und etwas Geduld hat es mit Tusker dann geklappt. Mit ihm gelang es dem Zoo Basel, dass es nach über 30 Jahren wieder Nachwuchs bei den Elefanten geben konnte. Denn Ende Jahr wurde bekannt, dass Heri schwanger ist. Damals war die Leitkuh im ersten Trimester schwanger, wie der zuständige Tier-Kurator Adrian Baumeyer im Interview mit dieser Zeitung sagte. Die Tragzeit dauert bei Elefanten 22 Monate. «Dass er der Vater des gegen Ende Jahr erwarteten Kalbs der trächtigen Heri ist, spendet Trost. Somit wird, wenn alles gut geht, ein Stück von ihm im Zolli weiterleben», schreibt der Zolli heute.

Tusker wurde im letzten Jahr aufgrund seiner Balance-Kunststücken zum Internet-Hit. Denn sein liebstes Hobby ist es, mit Baumstämmen zu spielen. Wenn der experimentierfreudige Elefantenbulle nicht damit beschäftigt war, einen der Baumstämme akribisch auszubalancieren, warf er die massiven Holzstücke auch gerne mal im Gehege herum.