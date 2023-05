Zugverkehr Per Zug auf die Insel: Bundesrat steht hinter Vorschlag für neue Verbindung Basel–London Die Schweiz soll eine direkte Zugverbindung mit Grossbritannien erhalten: Per Eurostar Basel-London. Das schlägt SP-Nationalrat Matthias Aebischer vor. Der Bundesrat begrüsst die Idee, hat jedoch auch Bedenken.

Bald auch im Bahnhof Basel SBB? Zwei Eurostar-Triebzüge stehen in St. Pancras International in London. Bild: Andy Rain/EPA

Die Verbindung würde dem Flugzeug Konkurrenz machen. Und die Attraktivität des Bahnknotens Basel erheblich steigern. Geht es nach Nationalrat Matthias Aebischer, könnte man in Zukunft innerhalb von fünfeinhalb Stunden von Basel nach London fahren. Per Zug, via Eurotunnel, umsteigefrei.

Der Bundesrat findet die Idee des Berner SP-Politikers gut. So steht es in seiner Antwort auf den Vorstoss, den Aebischer Ende Februar eingereicht hat. «Eine solche Verbindung wäre technisch möglich», hält der Bundesrat fest. Und er würde sie auch «grundsätzlich begrüssen».

Da die Züge ins Zentrum der englischen Hauptstadt fahren würden, wäre die Verbindung «äusserst attraktiv», auch für den Schweizer Tourismus. Und: Der London-Shuttle wäre – bei entsprechendem Willen – «ohne Weiteres umsetzbar».

Perron-Anlagen müssten angepasst werden

Bei der Infrastruktur wartet aber eine erste Knacknuss. In Basel SBB oder aber in Genève-Cornavin, dem anderen möglichen Zielort, müssten neue Zoll- und Sicherheitskontrollen erstellt werden. Schon bei den heutigen Eurostar-Verbindungen gibt es am Bahnsteig Kontrollen wie an einem Flughafen.

Alleine könne die Schweiz die Verbindung zudem nicht auf die Beine stellen, hält der Bundesrat fest. Deshalb müsse das Projekt in enger Zusammenarbeit mit England und Frankreich, aber auch mit der Betreibergesellschaft Eurostar vorangetrieben werden.

Als Voraussetzung für eine Realisierung nennt der Bundesrat das kommerzielle Interesse eines ausländischen Eisenbahnunternehmens, welches das Vorhaben zusammen mit den SBB in Angriff nehmen müsste, wie das bei internationalen Zugverbindungen mit Ziel- und Start in der Schweiz Usus sei.

Eurostar fährt seit 1994 nach Paris

Derzeit liege jedoch noch «kein entsprechender Antrag vor». Selber könne die Landesregierung keine Verhandlungen aufnehmen, ebenso wenig sei finanzielle Unterstützung möglich. Der Bundesrat beantragt deshalb dem Parlament, den Vorstoss Aebischer abzuschreiben.

Die Eurostar-Betreibergesellschaft teilte im März auf Anfrage der bz mit, man sei erfreut über das Interesse an einer neuen Verbindung in die Schweiz. Derzeit wolle man sich jedoch auf die Kernrouten von London nach Paris, Brüssel sowie Rotterdam und Amsterdam konzentrieren.

Katja Christ fordert Wiederaufnahme von Basel–Brüssel

In einem anderen Vorstoss wird vom Bundesrat verlangt, zu prüfen, ob die frühere Direktverbindung zwischen Basel und Brüssel rasch wiederaufgenommen werden könnte. Urheberin ist die Basler GLP-Nationalrätin Katja Christ.

Auch bei der Beantwortung ihres Postulats weist der Bundesrat auf seine beschränkten Möglichkeiten hin. Er könne keine Mittel zur Verfügung stellen, «um Angebote zu gewährleisten, die überwiegend im Ausland und durch ausländische Unternehmen erbracht werden.» Auch das Postulat Christ sei deshalb abzuschreiben.