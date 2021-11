Corona-Interview Direktor des Tropeninstituts: «Die Weltgemeinschaft hat bei der Verteilung der Impfstoffe versagt» In der Schweiz können sich bald auch Nichtrisikogruppen eine Booster-Impfung holen. Dies, obwohl in ärmeren Ländern ein Grossteil der Bevölkerung noch keinen Zugang zur Erstimpfung erhalten hat. Jürg Utzinger kritisiert dies.

Jürg Utzinger (53) ist seit 2015 Direktor des Tropeninstituts. Im Neubau im Bachgrabengebiet hat auch der Chef kein eigenes Büro, sondern arbeitet an einem Arbeitsplatz im Grossraumbüro. Kenneth Nars

Jürg Utzinger, Sie und viele Mitarbeitende arbeiten seit wenigen Tagen im Neubau des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts (Swiss TPH) im Bachgraben. Wer auf Google Maps das Tropeninstitut sucht, der wird aber weiterhin nach Basel geleitet. Was tun Sie, damit Ihre Gäste Sie in Allschwil finden?

Jürg Utzinger: Offiziell sind wir erst ab dem 1. Januar 2022 im Bachgraben zu Hause. Die Umzugsarbeiten laufen auf Hochtouren. Bis Ende Februar 2022 sollten über 600 Mitarbeitende umgezogen sein. Aber Sie haben recht, eine proaktive Kommunikation ist wichtig. Wenn uns jemand am neuen Standort besucht, müssen wir aktuell jeweils noch eine gute Wegbeschreibung abgeben, um auf Anhieb gefunden zu werden. Für die Bevölkerung wichtig ist, dass unser Reisemedizinisches Zentrum am alten Standort an der Socinstrasse bleibt. Auch die Verkehrsanbindung ist noch nicht optimal, besonders wenn man sich bewusst macht, dass innerhalb weniger Jahre mehrere tausend neue Arbeitsplätze im Baselink-Areal entstehen.

Seit Jahren ist klar, dass das boomende Bachgrabengebiet verkehrstechnisch besser erschlossen werden muss. Passiert ist wenig. Das muss ärgerlich für Sie sein.

Natürlich. Es ist aber nicht nur an uns, hier beschleunigend Einfluss zu nehmen. Wir stehen im Dialog mit den Verantwortlichen und machen darauf aufmerksam. Wir begrüssen, dass es mit dem geplanten Strassenzubringer vorwärtsgeht. Auch unterstützen wir sämtliche Ideen und Initiativen zum Ausbau und der verbesserten Anbindung des öffentlichen Verkehrs.

Reden wir über das Thema, das die Menschheit seit fast zwei Jahren in Atem hält und auch Sie stark beschäftigt. Wann wird die Pandemie vorbei sein?

Es ist durchaus möglich, dass wir nach der aktuellen fünften noch eine sechste und sogar eine siebte Welle erleben. Das Coronavirus bringen wir nicht mehr aus der Welt und so gehe ich davon aus, dass alle Menschen früher oder später damit in Kontakt kommen, sei es durch eine natürliche Ansteckung oder durch die vorgetäuschte, die Impfung. Das Virus wird mittelfristig endemisch werden, das heisst, es verliert sein grosses Gefahrenpotenzial und wird voraussichtlich saisonal vorkommen, vielleicht so wie die jährlich wiederkehrende Grippe.

Können Sie eine noch etwas deutlichere Prognose abgeben?

Die Voraussage, wann genau das sein wird, gleicht einem Blick in die Kristallkugel. Dank grosser Fortschritte in der Forschung und Innovation hat die Menschheit aber die Möglichkeit, die Pandemie schneller zu beenden. Um das global zu tun, müssen wir die Impfquote auf der ganzen Welt möglichst schnell erhöhen und die begleitenden Schutzmassnahmen konsequent umsetzen. Viele haben immer noch nicht verstanden, dass diese Pandemie nicht an der Grenze der Schweiz Halt macht, sondern ein globales Problem darstellt, welches koordinierte globale Lösungsansätze verlangt.

Weltweit sind aktuell erst etwas mehr als 40 Prozent der Menschen doppelt geimpft, in afrikanischen Ländern liegt die Quote verbreitet unter 10 Prozent. In der Schweiz haben wir eben mit den Booster-Impfungen begonnen. Ist das sinnvoll?

Daten aus Israel zeigen, dass es sinnvoll und wichtig ist, den Risikogruppen, bei denen die zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt, so schnell wie möglich Zugang zu einer Booster-Impfung zu geben. In den vergangenen Tagen hat der politische Druck in der Schweiz stark zugenommen, die Booster-Impfung für die breite Bevölkerung zu öffnen. Jüngere Menschen, bei denen die zweite Impfung erst wenige Monate zurückliegt, sind aber nach wie vor gut geschützt. In den reichen Ländern streiten wir über die Booster-Impfung, während Millionen von Menschen in armen Ländern nach wie vor auf eine Erstimpfung warten. Das ist nicht nur ethisch-moralisch ein Problem, sondern auch epidemiologisch fragwürdig. Die vulnerabelsten Gruppen müssen weltweit so schnell wie möglich geschützt werden und eine schnelle Durchimpfung ist wichtig, um das Risiko einer Entstehung von neuen Varianten des Virus zu reduzieren.

Jürg Utzinger im neuen Treppenhaus. Kenneth Nars

Die Pandemie wird nicht mit einem globalen Ansatz bekämpft, sondern mit vielen einzelnen nationalstaatlichen.

In der Forschung und Entwicklung waren wir super. Innert kürzester Zeit lagen mehrere Topimpfstoffe vor, doch die Weltgemeinschaft hat dabei versagt, einen verbindlichen multilateralen Mechanismus zu implementieren, um eine faire und letztlich auch epidemiologisch sinnvolle Verteilung der Impfstoffe zu gewährleisten.

Sind grundsätzlich weltweit genügend Impfstoffe vorhanden?

Würden die reichen Länder nicht derart stark Impfstoffe horten, wären gemäss Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund eine Milliarde Impfdosen frei. Das würde zumindest reichen, die Hochrisikogruppen und das Gesundheitspersonal in den Ländern mit tiefer Durchimpfungsrate zu schützen.

Haben Sie als Epidemiologe Verständnis für die relativ grosse Impfskepsis in der Schweiz?

Ich stelle mir die Frage anders: Wie begegnen wir dieser Skepsis? Wie gross die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ist, ist unter anderem eine Frage der Kommunikation, und zwar gezielt bezüglich verschiedener Bevölkerungsgruppen; Jung und Alt, Menschen mit Migrationshintergrund etc. Als einzige Institution in der Region Basel impft das Swiss TPH neben den beiden MRNA-Impfstoffen auch jenen von Johnson & Johnson. Neben der Beratung durch unsere Expertinnen und Experten können wir so Menschen erreichen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, keinen MRNA-Impfstoff injizieren lassen wollen.

Blick in den Eingangsbereich des Neubaus in Allschwil: Das Swiss TPH geniesst internationales Renommee. Kenneth Nars

Wie konnte und kann das Tropeninstitut sonst sein Know-how einbringen?

Seit der Gründung 1943 ist das Institut darum bemüht, die Gesundheit der Menschen durch Forschung, Lehre und Dienstleistungen lokal, national und international zu verbessern. Dieser Anspruch gilt auch in der aktuellen Pandemie. Lokal haben unsere Fachleute geholfen, als uns zu Beginn der Chefarzt für Infektiologie am Basler Unispital, Manuel Battegay, darum gebeten hat, mit Personal auszuhelfen. Da unsere Reiseberatung wegen der globalen Reisebeschränkungen zusammengebrochen ist, haben wir in der ersten und zweiten Welle beim Testen mitgeholfen. Hervorzuheben sind zudem unsere Forschung und Dienstleistungen in vielen afrikanischen und osteuropäischen Ländern bei klinischen Studien und der Bewältigung der Pandemie sowie die Langzeitstudie zu den Auswirkungen der Pandemie und der Eindämmungsmassnahmen auf die Bevölkerung in der Region Basel.

Sie meinen die Covco-Studie, die das Swiss TPH im Auftrag der beiden Basel durchführt.

Die Studie untersucht nicht nur die medizinisch-epidemiologischen Auswirkungen der Pandemie wie die Seroprävalenz und Immunisierung der Menschen, sondern auch die psychosozialen Folgen für die Bevölkerung durch Homeoffice, Fernunterricht, Geschäftsschliessungen, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Es mag einige erstaunt haben, dass wir eine derart breite Studie durchführen, da man das Swiss TPH in der Öffentlichkeit doch stark mit medizinischen Fragen, speziell mit dem Impfen, in Verbindung bringt. Dabei steht der gesamtheitliche Ansatz, der in dieser Studie zum Ausdruck kommt, stellvertretend für die Ausrichtung des Swiss TPH.

Können Sie uns bereits Ergebnisse zur Studie verraten?

Die ersten Ergebnisse liegen erst im Entwurf vor. In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdepartementen der beiden Basel planen wir aber, noch vor Weihnachten darüber zu informieren.

Wäre es nicht sinnvoll, eine solche Studie auf nationaler Ebene durchzuführen?

Eine solche Studie läuft, und zwar im Rahmen des Corona-Immunitasforschungsprogramms. Die Covco-Studie liefert zentrale Daten an diese nationale Studie. Sie hat sensibilisiert für das, was wir national brauchen: eine Swiss-Citizen-Kohorte mit rund 100'000 Personen aus der ganzen Schweiz, die wir über Jahrzehnte begleiten könnten. Grossbritannien und Deutschland verfügen bereits über Kohorten mit jeweils mehreren hunderttausend Personen. In einem anderen Forschungsbereich sind wir seit 30 Jahren auf nationaler Ebene tätig. Im Rahmen der sogenannten Sapaldia-Studie begleiten wir Personen, die zu Beginn zwischen 18 und 60 Jahre alt waren, aus acht Schweizer Städten über viele Jahre und untersuchen, welche Auswirkungen die Luftverschmutzung auf ihre Gesundheit hat. Aufgrund dieser Daten wurden die Grenzwerte für die Luftverschmutzung angepasst.

Zurück zur Pandemie. Konnte das Tropeninstitut sein Know-how auf nationaler Ebene angemessen einbringen?

Als das Bundesamt für Gesundheit (BAG) von den Geschehnissen überrollt wurde und uns um zusätzliches Personal bat, konnten wir ausgebildete Epidemiologen, die gerade ihr Doktorat abgeschlossen hatten, und hochqualifizierte Biostatistiker unbürokratisch zur Verfügung stellen. Es war eine Chance, dass sie gleich nach Abschluss ihrer Ausbildung ihre Kenntnisse beruflich anwenden konnten. Daneben waren mehrere Vertretende des Swiss TPH in der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes Mitglied – so zum Beispiel Melissa Penny. Melissa und ihr Team haben Tag und Nacht an Modellierungen gearbeitet. Dies bildete eine zentrale Grundlage, um Bundesrat Alain Berset bei den Massnahmen zu beraten.

Und wurde auf ihren Rat gehört?

Unser Ziel war es immer, bei der Bewältigung der Pandemie ein verlässlicher Partner zu sein. Es ging und geht nicht darum, uns als Institution zu profilieren, und nicht darum, die Person in den Vordergrund zu stellen. Leider war das nicht bei allen so. Rückblickend kann man sicher sagen, dass wir unsere Expertise einbringen konnten. Am Swiss TPH ist sehr viel Know-how und Erfahrung aus verschiedensten Kontexten vorhanden, das unentbehrlich ist, um einer Pandemie entgegenzutreten.

Im boomenden Bachgrabengebiet hat das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut seinen Neubau erstellt. Darin werden bald 600 Mitarbeitende tätig sein. Kenneth Nars

Die Basler Ständerätin Eva Herzog ist ebenfalls dieser Meinung. Sie hat in dieser Zeitung vor Wochenfrist die Idee ins Spiel gebracht, das Swiss TPH zu einem nationalen Pandemie-Zentrum aufzuwerten. Was würde das konkret bringen?

Wir könnten unsere Expertise und unser globales Netzwerk noch besser einbringen. Im vergangenen Jahr hatten wir beispielsweise über 300 aktive Gesundheitsprojekte in 135 Ländern – das ist in der Schweiz einzigartig. In manchen Bereichen wie der Diagnose und Behandlung von tropischen Krankheiten werden wir weltweit um Rat und Tat gefragt. Wir haben uns in den vergangenen Jahren kontinuierlich als Referenzstelle für Forschungs- und Public-Health-Massnahmen etabliert. Diese Expertise können wir formell eingebunden mit unseren nationalen universitären Partnern dem Bund und anderen Ländern zur Verfügung stellen.