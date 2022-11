Online-Bestellungen Schöne Bescherung: Im Baselbiet werden Weihnachtspakete gestohlen Weihnachten steht vor der Tür. Immer mehr Menschen bestellen ihre Geschenke online. Doch mehr Pakete bedeuten auch mehr Diebstähle. Rund ein Viertel der digitalen Kriminalfälle im Baselbiet sind Paketdiebstähle.

Die Post haftet nicht mehr, sobald das Paket korrekt zugestellt wurde. Symbolbild: Ennio Leanza

«Der Adventskalender meiner Tochter wurde im Hauseingang deponiert, leider ist das Paket nicht mehr vor Ort und auch das Nachfragen bei unseren Nachbarn war negativ.» Das schreibt eine enttäuschte Facebook-Nutzerin auf der Seite «Kaiseraugst lebt» vor einer Woche.

Ihr Paket wurde gestohlen. Im Kommentarfeld erhält die Nutzerin Zuspruch: «Ist mir auch schon zweimal passiert», «So eine Sauerei», oder «Es wird immer schlimmer.» Auch in anderen Orten der Region Basel scheint es zu Diebstählen zu kommen. Einer Frau aus Pratteln wurde ebenfalls ein Adventskalender gestohlen, wie «20 Minuten» berichtete.

In der Weihnachtszeit werden so viele Pakete versendet wie zu keiner anderen Jahreszeit. Deshalb werden im Verhältnis wohl auch mehr Pakete gestohlen, sagt Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei. Doch die Polizei erfasst Fälle von gestohlenen Paketen nicht explizit. Denn: Paketdiebstähle gehören zur digitalen Kriminalität, auch Cyberkriminalität genannt. Dieser Modus umfasst alle digitalen Straftaten, die in Kommunikationsnetzen, wie dem Internet begangen werden. Dazu gehört beispielsweise der Diebstahl einer Kreditkarte.

Mehr Pakete, mehr Diebe

2020 enthielt die polizeiliche Kriminalstatistik erstmals Zahlen zu digitalen Straftaten. Aus dieser Statistik geht hervor, dass es im Jahr 2021 im Kanton Baselland 284 digitale Betrugsfälle gab. Im Jahr 2022 sind es bis jetzt 234. «Davon sind schätzungsweise ein Viertel Paketdiebstähle. Fundierte Aussagen können wir aber nicht machen», sagt Gaugler.

Für den Verlust ihres Pakets müssen Kunden selbst aufkommen. Denn: Wenn ein Paket korrekt zugestellt wurde, geht die Haftung von der Post auf den Kunden über. Erich Goetschi, Mediensprecher der Schweizerischen Post AG, sagt:

«Die Post haftet nur dann, wenn ein Paket nicht korrekt zugestellt wurde.»

Beispielsweise dann, wenn der Pöstler oder die Pöstlerin ein Paket ohne Einwilligung des Empfängers vor der Haustüre deponiert.

Die Post Schweiz stellt prozentual keine Zunahme von Paketverlusten fest. Und doch: «Die Zahl der Pakete ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. 2021 haben wir über 200 Millionen Pakete verarbeitet – ein Allzeitrekord. Das sind fast zehn Prozent mehr Pakete als im ersten Pandemiejahr 2020. Folglich sind auch die absoluten Zahlen der Verlustfälle höher», sagt Goetschi.

Die vielen Pakete locken Diebe an. Goetschi sagt: «Wir können nicht ausschliessen, dass dabei auch Kriminelle vermehrt aktiv sind, weil sie versuchen, von mehr Gelegenheiten zu profitieren.»

Was können Kunden tun, um einen Diebstahl vorzubeugen?

Geht ein Paket verloren, solle man mit der Post Kontakt aufnehmen, sagt Goetschi.

«Danach lösen wir einen Nachforschungsauftrag aus. Erhärtet sich der Verdacht eines Diebstahls empfehlen wir, Anzeige zu erstatten und den Verlust der Versicherung zu melden.»

Paketdiebstählen können Kunden der Post verschiedentlich vorbeugen. Online ist es möglich, die genaue Zustellzeit festzulegen oder anzugeben, dass ein Nachbar das Paket entgegennimmt. Zudem gibt es das Angebot «Pick Post». Hierbei kann man sich Pakete an Abholorte liefern lassen.

Die DHL stellt im Gegensatz zur Post ihre Pakete grundsätzlich nur gegen Empfängerunterschrift zu. «Die DHL bietet für die Abholung Zeitfenster an, welche sich nach der individuellen Erreichbarkeit der Versender richtet», sagt Margherita Tilotta, Sprecherin von DHL Schweiz. Wenn die Empfänger nicht zuhause sind, hinterlassen die Kuriere eine Benachrichtigungskarte. So können die Kunden online eine alternative Zweitzustellung vereinbaren.