Die geplante Linie in die Schweiz soll jeweils donnerstags bis montags fahren und ab rund zehn Euro buchbar sein. Der Anschluss der Stadt Basel sei Teil eines Ausbaus des Angebots, durch welchen Flixtrain rund 70 Ziele in Deutschland erreiche, wie die sda am Mittwoch berichtete.

Flixtrain wird von der Reiseplattform Flix betrieben, die auch für Flixbus bekannt ist.