Super League Chancenwucher bei YB, Eiseskälte beim FCB: Das 1:1 im Spitzenkampf ist ein Sinnbild der Saison Durch das Unentschieden im Nachtragsspiel der 14. Runde der Super League im Berner Wankdorf, ist der FC Zürich der lachende Dritte, der jetzt Wintermeister ist. Wie es zum 1:1 kam, passt zum bisherigen Saisonverlauf.

Der einzige Schuss der Basler auf das YB-Tor – durch Liam Millar – führt auch gleich zum Treffer und dem Punkt.

Patrick Rahmen verzieht in der 20. Minute das Gesicht. Soeben hat Andy Pelmard etwas gar unbedrängt zur vierten YB-Ecke geklärt und der FCB-Trainer ahnt schon, was da jetzt kommen könnte. Denn bereits nach den ersten drei YB-Ecken kam ein Berner per Kopf zum Abschluss. Auch diesen Ball zirkelt Vincent Sierro gefährlich in Richtung Fünfer. Diesmal bringt der FCB den am Boden liegenden Ball gleich dreimal nicht weg, ehe Meschack Elia zum 1:0 einschieben kann.

Die Führung ist zu diesem Zeitpunkt verdient. Nach fünf Minuten Startgeplänkel beginnt YB, den FCB zu überrennen. Doch nicht nur im Tempo auch physisch hat Gelbschwarz Vorteile. Vor allem Wilfried Kanga mimt in vielen Szenen den Türsteher, der die gesamte FCB-Viererkette am eigenen Strafraum mehrfach wie eine minderjährige Teenie-Gruppe vor einem Nacht-Club zurückweist.

Nach dem Führungstreffer erspielt sich YB Chancen im Minutentakt, vergibt aber teilweise – wie so oft in dieser Saison – fahrlässig. «Unsere Ketten waren zu weit auseinander», analysiert der überforderte Raoul Petretta richtig. Und ebendieser Petretta ist es auch, der YB in der 28. Minute per verunglückter Kopfballrückgabe eine Riesen-Chance ermöglicht und dann auf den Linie und mit Hilfe des Pfostens doch noch klären kann.

Kasami wird beim Torjubel von Feuerzeug getroffen

7:1 lautet das Schuss-auf-das-Tor-Verhältnis zur Pause. Und weil FCB-Flügel Liam Millar in der 37. Minute aus dem Nichts erst Silvan Hefti in seinem 200. Super-League-Spiel vernascht und dann nach einem Sprint aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 1:1 vollendet, geht der FCB sogar mit einem Unentschieden in die Kabine. Der 19-jährige Super-League-Debütant im YB-Tor, Leandro Zbinden, muss gleich den ersten Schuss auf sein Tor aus dem selbigen holen. Da hilft auch die Marco-Wölfi-Gedächtnisfrisur nicht.

Beim Torjubel kommt es dann zu einer unschönen Szene. Ein Feuerzeug aus dem YB-Sektor trifft Basels Pajtim Kasami am Kopf. Eine unentschuldbare Unart, die den FCB aber anstachelt. Noch vor dem Seitenwechsel trifft Matias Palacios die Latte. Doch eine FCB-Pausenführung wäre an Unverdientheit nicht zu überbieten gewesen.

Schon in der 56. Minute – notabene vier Minuten nach dem vom VAR entdeckten Handspiel von Pelmard – vergibt Moumi Ngamaleu aus elf Metern die nächste YB-Grosschance. Heinz Lindner pariert und sagt später:

«Nach dem Elfmeter wusste ich: Es geht keiner mehr rein.»

Und der starke FCB-Goalie sollte Recht behalten. Denn durch diesen neuerlichen Fehlschuss bleibt zwar der Berner Ballbesitz, doch das Angriffsfeuer erlischt. Das liegt auch daran, dass die FCB-Ketten jetzt einige Meter weiter hinten und auch näher beisammen stehen. Und mit der neuen Mauertaktik kommt YB offensichtlich weniger gut zurecht. Dazu kommt, dass der FCB seine eigenen Offensivbemühungen komplett einstellt.

In der 90. Minute geht ein letztes Stöhnen durch das Wankdorf-Stadion. Elia scheitert aus der Distanz mit einem sehenswerten Schuss am Pfosten. Es ist der dritte Treffer an die Torumrandung für YB in diesem Spiel und es ist bezeichnend, dass der Ball in diesen Szenen nicht ins Tor geht, der FCB aber bei Millars Ausgleich vom Innenpfosten profitiert.

Durch das 1:1 der beiden selbst ernannten Titelkandidaten ist der FC Zürich an diesem Mittwoch der lachende Dritte. Denn die Breitenreiter-Truppe ist durch das Unentschieden auf dem Sofa Wintermeister geworden. In der bereinigten Tabelle haben die Zürcher jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Basel und acht Punkte Vorsprung auf YB.

Es bleibt in dieser Saison auch nach dem Spitzenspiel alles beim alten. Der FCB macht oft aus relativ wenig viel, YB aus viel wenig und der FC Zürich lacht sich ins Fäustchen.

Das Telegramm YB – Basel 1:1 (1:1) Wankdorf. – 20’912 Zuschauer. – SR Fedayi San.– Tore: 20. Elia 1:0 (Kanga). 37. Millar 1:1 (Petretta). YB: Zbinden; Hefti (80. Maier), Camara, Lustenberger, Lefort; Ngamaleu (62. Maceiras), Martins, Sierro, Rieder (80. Sulejmani); Elia, Kanga (44. Siebatcheu). Basel: Lindner; López, Frei, Pelmard, Petretta; Kasami, Quintillà (81. Burger); Ndoye (81. Esposito), Palacios (75. Males), Millar; Cabral. Bemerkungen: YB ohne Lauper (gesperrt), Aebischer, Faivre, Fassnacht, Garcia, Mambimbi, Petignat, von Ballmoos (alle verletzt), Monteiro und Nsame (beide rekonvaleszent). FCB ohne Padula, Zhegrova (beide verletzt) und Xhaka (krank). – 27: Palacios (Foul). 51. Sierro (Foul). 55. Zesiger (Reklamieren von der Bank aus). 56. Ngamaleu (Foul).69. Esposito (Beim Aufwärmen den Ball aufs Feld gespielt). 87. Burger (Foul). – 20. Pfostenschuss Ngamaleu. 28. Petretta klärt Abschluss von Ngamaleu auf der Linie. 38. Kasami wird beim Torjubel von einem Feuerzeug getroffen. 41. Lattenschuss Palacios. 55. Lindner hält Penalty von Ngamaleu. 90. Direktabnahme Elia an den Pfosten.

Die Bilder vom Spiel: