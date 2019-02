Alterssiedlung Root wird 30-jährig Ein gemeindeübertreifendes Projekt feiert Geburtstag: Die Alterssiedlung Root im Unterfeld wird 30 Jahre alt. Das Jubiläumsjahr steht im Zeichen des kulinarischen Genusses – aber nicht nur. Simon Mathis

Stiftungsratspräsidentin Margrit Künzler-Niederberger begrüsst die Anwesenden der Jubiläumsfeier. (Bild: PD)

Die Alterssiedlung Root im Unterfeld hat am 1. Februar ihren 30. Geburtstag gefeiert. Gut 150 Personen besuchten die Jubiläumsfeier am vergangenen Freitag, wie es in einer Mitteilung heisst. Stiftungsratspräsidentin Margrit Künzler-Niederberger freute sich über das zahlreiche Erscheinen.

Künzler machte auf die Jubiläumszeitung aufmerksam, die die Geschichte der Siedlung in Bildern aufarbeitet. Sie liege in der Cafeteria im Unterfeld auf. Werni Kotz begleitete die Feier musikalisch.

5-Sinne-Menu im Jubiläumsjahr

1985 engagierte sich die ganze Region für eine Alterssiedlung. Mit dem Altersheimbazar «Albaro» sammelten sie Geld, das in den Bau des Unterfelds investiert wurde. 1989 zogen die ersten Bewohner in die Alterssiedlung. Sie kamen nicht nur aus Root, sondern auch aus Dierikon, Dietwil, Gisikon, Honau und Inwil.

Im Jubiläumsjahr werden fünf sogenannte 5-Sinne-Essen organisiert. Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn sollen mit dem Essen stimuliert werden. Das Gehör werde durch Konzerte von Martin Schaefer und «Miran The Boss» bedient. Der Sehsinn komme durch Bilder aus der Vergangenheit auf seine Kosten.