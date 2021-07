Bauprojekt Eine Bergkäserei zum selber probieren: Marbacher investieren neun Millionen in neues Tourismusangebot In Marbach wird die Bergkäserei zur Erlebniskäserei umgewandelt. Diese soll mehrere Tausend Besucher pro Jahr anziehen – und im umkämpften Käse-Geschäft die Arbeitsplätze sichern.

Das Entlebuch wird bald um ein Tourismusangebot reicher. Die Bergkäserei Marbach AG realisiert für rund neun Millionen Franken einen An- und Umbau an ihrem aktuellen Standort beim Dorfeingang. Hier soll ab Herbst 2022 ein Schaubereich einen Einblick in die Käseherstellung gewähren. In einer Käse-Werkstatt können die Besucherinnen und Besucher zudem selber Hand anlegen. Ausserdem wird ein Bistro gebaut und der Verkaufsladen vergrössert.

So könnte die neue Erlebniskäserei in Marbach aussehen. Die Visualisierung stammt noch aus einem Vorprojekt. Visualisierung: PD

Der Spatenstich ist am Montag erfolgt. Mit dem Projekt richtet sich das Familienunternehmen, das in zweiter Generation geführt wird, neu aus. Der Fokus liegt stärker auf dem Erlebnis und der Herstellung der Spezialitäten – von der bisherigen Industrieproduktion löst sich das Unternehmen zunehmend.

«Die Rahmenbedingungen verändern sich laufend. Da müssen auch wir uns anpassen», sagt Geschäftsführer Michael Jaun. So gebe es immer grössere Player auf dem Markt, mit denen man als kleines KMU kaum mithalten könne. Dafür hätten Nischenprodukte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Schub erhalten – für die Marbacher ein Segen. Jaun:

«Wir wollen weiterhin an neuen Kreationen tüfteln und bestehende Produkte veredeln.»

Damit hat das Unternehmen bereits Erfahrung: 1996 produzierte es den schweizweit ersten Büffelmozzarella. Heute ist die Bergkäserei auch etwa für ihren Hexerkäse, den Burrata, die Fondue-Mischung oder diverse Heu- oder Wiesenmilch-Käse bekannt.

Angebot für Tagestouristen, Feriengäste oder Unternehmen

Auch über eine Besuchergalerie verfügt die Käserei bereits heute. Vor Corona führten Jaun und sein Team an die 170 Gruppen durch ihren Betrieb. Hinzu kommen spontane Individualbesucher. «Mit unseren räumlichen Kapazitäten stossen wir da aber langsam an unsere Grenzen», sagt Jaun. Die Erlebniskäserei soll daher mehr Platz bieten und «mehrere Tausend» Besucherinnen und Besucher anlocken. «Ihnen möchten wir vermitteln, was alles hinter der Käse-Herstellung steckt», erklärt der Käsermeister.

«Trotz des modernen Umfelds ist das Käsen nach wie vor ein Handwerk mit einem Naturprodukt.»

Jaun sieht die Erlebniskäserei als Ergänzung des touristischen Angebots in der Biosphäre Entlebuch. Zum einen soll sie Ausflügler, die etwa auf der Marbachegg oder dem Kemmeriboden unterwegs seien, abholen. Zum anderen biete man ein Schlechtwetterprogramm für Jung und Alt, Lokale wie auch Externe an. Ausserdem stelle man künftig einen Seminarraum zur Vermietung bereit.

Dank Umbau 27 Arbeitsplätze halten

Der Umbau soll auch betriebsinterne Abläufe optimieren. Vorgesehen ist, dass mehr Kapazitäten für die Herstellung der Spezialitäten zur Verfügung stehen. Zudem wird ein Reifekeller gebaut. Ein solcher fehlt bis dato; der Marbacher Käse reift heute in externen Lagern. Jaun:

«Künftig können wir uns nicht nur die Transportwege sparen, sondern auch diesen Wertschöpfungsschritt in die Region zurückholen.»

Ohnehin sei das Projekt eine Investition in die Zukunft – und ein Bekenntnis zum Standort Marbach. Dank der Schaffung der Erlebniswelt und der überarbeiteten Produktion seien die 27 Arbeitsplätze gesichert. Dass dies im heutigen Marktumfeld und im ländlichen Raum keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt die finanzielle Beteiligung des Kantons Luzern im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP).