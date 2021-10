Beromünster Neuer Standort für Pflegewohnheim ist umstritten – und könnte 60-Millionen-Projekt gefährden Für das Bärgmättli soll im Gebiet Bifang ein Neubau erstellt werden. Nun formiert sich Widerstand. Scheitert das Projekt, hat das Konsequenzen für den Kanton und die geplante Umfahrung.

In einem Punkt sind sich alle in Beromünster einig: Es besteht Handlungsbedarf beim Bärgmättli. Das 1973 erstellte Pflegewohnheim ist sanierungsbedürftig, die Decken sind zu niedrig, die Türen zu eng, die Räume dunkel und die Zimmer nur teilweise mit Nasszellen ausgerüstet. Kurz: Das Bärgmättli entspricht nicht heutigen Anforderungen.

Das Pflegewohnheim Bärgmättli soll abgerissen werden und im Gebiet Bifang in einen Neubau ziehen.



Bild: Dominik Wunderli (Beromünster, 15. Oktober 2021)

Die Pflegewohnheim Bärgmättli AG plant deshalb einen Neubau im Gebiet Bifang (wir berichteten). Doch da hört die Einigkeit auf. Gegen die Umzonung im Bifang sind sechs Einsprachen eingegangen. Zwei konnten erledigt werden, über die restlichen vier sowie über die Teilrevision der Ortsplanung stimmt die Gemeindeversammlung am 26. Oktober ab.

Standort, Lärm und Finanzen geben zu reden

Zu den Einsprechern gehören Gertrud und Robert Galliker-Tönz. Sie wohnen unweit des Gebiets Bifang, welches sie als untauglich für ein Pflegewohnheim erachten. Es liege in einer Senke und sei daher für die Bewohnerinnen und Bewohner nicht attraktiv. Zudem befürchten sie viel Lärm wegen der geplanten Umfahrungsstrasse und der Nähe zum Busbahnhof, wie diese Karte zeigt:

Gertrud Galliker-Tönz würde es bevorzugen, wenn die Umfahrung unter dem heutigen Bärgmättli vorbeiführen und Tempo 30 gelten würde. Die 67-jährige Schulleiterin, die seit diesem Jahr für die Grünen im Kantonsrat politisiert, sagt:

«Das Umfahrungsprojekt ist nicht zeitgemäss und muss siedlungsverträglicher geplant werden.»

Ähnlich argumentiert Einsprecher Joe Steinmann. Er möchte verhindern, dass es wegen der geplanten Tiefgarage Mehrverkehr gibt. Zudem sagt er:

«Es wäre eine Sünde, die bestehenden, günstigen Alterswohnungen abzureissen.»

Zwar ist auch im Neubau betreutes Wohnen mit 1,5 bis 3,5 Zimmern geplant. Diese Wohnungen hätten allerdings keine so schöne Aussicht, so Steinmann. Der pensionierte Techniker, der lange Zeit im Vorstand der FDP war, spricht sich für eine Sanierung und Erweiterung des bestehenden Bärgmättli aus. So, wie es in einem anonymisierten Flyer vorgeschlagen wird, der im Dorf kursiert. Das käme etwa sieben Millionen Franken günstiger als der 37-Millionen-Neubau, sagt Steinmann und beruft sich auf die Berechnungen, die im Flyer aufgeführt sind.

Gemeindepräsident ortet Widerspruch in Kritik

Die Einwände kann Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold (FDP) nicht nachvollziehen. Beim befürchteten Lärm ortet er einen Widerspruch: «Wenn das Bärgmättli saniert und für die Umfahrung eine andere Linienführung gewählt würde, gäbe es dort doch die genau gleiche Lärmbelastung wie im Bifang.» Mehr noch: Beim aktuellen Standort würde die Strasse im Süden durchführen; dort, wo die Gegnerschaft die schöne Aussicht und die Wohnqualität propagieren würden. Im Bifang hingegen käme die Umfahrung im Norden zu Stande, wo Büros und Nebenräume geplant seien. Ausserdem sei der Standort Bifang zentral gelegen.

Arnold überrascht des Weiteren, dass nun alte Varianten für die Umfahrung wieder ausgegraben würden. Eine Linienführung unterhalb des heutigen Bärgmättli sei von der damaligen Kommission verworfen worden. «Vor allem die Denkmalpflege stellte sich gegen eine solche Variante. Der Eingriff in die Siedlung und ins Gelände sei massiv, da auf einer Länge von knapp 300 Metern eine bis zu acht Meter hohe Stützmauer entstehen würde», sagt Arnold. Er vermutet denn auch, dass jetzt nur deshalb Kritik am Bärgmättli-Standort und -Neubau laut werde, um die Umfahrung zu verhindern. Er sagt:

«Wir führen hier eine Stellvertreter-Diskussion.»

Für die Umfahrung des Fleckens von Beromünster ist eine Brücke geplant. An deren Ende am rechten Bildrand steht das heutige Bärgmättli. Visualisierung: PD/Kanton Luzern

Über die Umfahrung wird das kantonale Stimmvolk 2023 abstimmen. Sollte Beromünster nun die Umzonung ablehnen, hätte das direkte Konsequenzen für das 60-Millionen-Projekt des Kantons. «Bei einem negativen Entscheid müsste zusammen mit dem Gemeinderat und dem Verwaltungsrat des Pflegewohnheims die Situation neu beurteilt werden», schreibt Judith Setz, stellvertretende Leiterin Kommunikation des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements. «Sollte am Standort Bärgmättli festgehalten werden, müsste die Linienführung im Ostteil der Umfahrung neu geplant und öffentlich aufgelegt werden.» Eine südliche Linienführung käme also offenbar nicht in Frage.

Studien würden Tragbarkeit aufzeigen

Der Gemeinderat befürwortet die Umfahrung. Sie sei aber nicht der ausschlaggebende Grund, weshalb man den Neubau einer Sanierung vorziehe, sagt Hans-Peter Arnold.

«Sowohl aus baulicher als auch aus pflegerischer Sicht spricht alles für einen Neubau.»

Dies hätten alle Experten bestätigt. Das Projekt im Bifang wurde ausserdem in einem zweistufigen Wettbewerbsverfahren erkoren.

Auch bei den Finanzen verweist der Gemeindepräsident auf die durchgeführten Studien. «Die Tragbarkeit ist gegeben», beteuert Arnold. Die Pflegewohnheim Bärgmättli AG habe einen Leistungsauftrag von der Gemeinde, und betriebswirtschaftliche sowie qualitätssichernde Vorgaben seien gesetzlich geregelt. Den Zahlen im Flyer traue er hingegen nicht. «Anders als eine anonyme Arbeitsgruppe müssen wir unsere Berechnungen bis ins letzte Detail belegen können.»