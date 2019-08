Bildstrecke

Der Amazonas brennt

Seit drei Wochen steht der Regenwald in Brasilien in Flammen. Und mit jeder Minute verbrennt ein weiteres Stück Wald in der Grösse eines Fussballfeldes. Für die Feuer sollen Hilfsorganisationen verantwortlich sein – behauptet der Präsident Brasiliens.