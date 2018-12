Bildstrecke

Ein Exilurner ist mit 22 PS

in die Vergangenheit gereist

Bernhard Brägger aus Oberwil ZG ist mit einem Ford T an die entferntesten Ecken Europas gefahren. In Buchform liegen nun 48 spannende Geschichten, aber auch rund 160 eindrückliche Fotos dieser Reise in die Langsamkeit in Buchform vor.