Fasnacht Root Guugger, Minzentee und Macarena – «aber der Umzug fehlt schon ein bisschen»

Schulhausareale sind an der Fasnacht 2022 an vielen Orten «the place to be» – auch in Root. Hier sind die Fasnächtler froh, dass sie «überhaupt mal wieder etwas Normales» unternehmen können.