Bildstrecke

So kreativ waren die Primarschüler

Über 70 Schulklassen aus Obwalden und Nidwalden haben an einem Fotowettbewerb teilgenommen, in dem es galt, sich zu den Themen Melchsee-Frutt oder Seilpark Stöckalp möglichst kreativ in Szene zu setzen. Ein Querschnitt.