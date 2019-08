Bildstrecke

Historische Bilder vom Seenachtsfest Luzern

Ein Feuerwerk im Rahmen des Luzerner Fests fand letztmals 2016 statt. Grosse Feuerwerke haben in der Stadt Luzern jedoch eine lange Tradition. Am Seenachtsfest gabs jeweils eine Vielfalt an pyrotechnisch hergestellten Bildern zu bestaunen.