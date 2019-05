Bildstrecke

Hysterie in Cannes: DiCaprio, Pitt und Tarantino beim Filmfest

Schon Stunden vor der Premiere von Quentin Tarantinos neuem Film «Once upon a time... in Hollywood» stehen die ersten Fans am roten Teppich und warten auf die Stars. So einen Trubel löst in diesem Jahr keine andere Premiere beim Festival aus. Die Bilder vom roten Teppich in Cannes.