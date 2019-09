Michelle Brunner ist die neue Schwingerkönigin

Michelle Brunner aus Rieden ist die neue Schwingerkönigin. Die 21-Jährige, die am Sonntag beim Eidgenössischen Frauen- und Meitlischwingfest in Menznau gekürt wurde, bezwang Yolanda Geissbühler (Eriswil) nach 2:30 Minuten mit Überstellen am Boden.