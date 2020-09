Menschen haben bereits vor 10'000 Jahren in den Urner Bergen nach Kristallen gesucht. Das belegen nun Funde am Oberalpstock. Gletscherarchäologen führten in den vergangenen Tagen eine Notgrabung auf 2800 Meter über Meer durch. Denn die Fundstelle ist durch Erosion und Menschen bedroht. Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» wird das geborgene Material nun wissenschaftlich untersuchen.