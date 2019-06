Bildstrecke

Strongman-Run in Engelberg: Wenn sich Läufer durch den Dreck kämpfen

Wer gerne Schlamm und Schaum hat und zugleich über schnelle Beine verfügt, der ist am Strongman-Run in Engelberg am richtigen Ort. Am Samstag kämpften sich an der 10. Austragung zahlreiche Läufer einzeln oder in Teams durch den Parcours.