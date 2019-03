Bildstrecke

Swiss Press Photo: Das sind die Siegerbilder des Jahres 2018

Die Gewinner des «Swiss Press Photo»-Wettbewerbs 2019 sind in sechs Kategorien bekannt. Verliehen werden die Preise am 24. April in Bern. Dann wird auch der Hauptgewinner, der Pressefotograf des Jahres, erkoren.