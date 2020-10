Hier ein kleines Monster, das doch fürsorglich wirkt. Dort eine Schwangere, die am Sandstrand einen Handstand macht. Hier figurative Ölmalerei, dort Abstraktion in Aquarell. Irene Bisangs Ausstellung «Whirled Peas» bei Benzeholz in Meggen zeigt die Vielseitigkeit dieser Luzerner Künstlerin.