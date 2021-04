Boomendes Geschäft Willisauer Onlinehändler kauft weitere Grundstücke als Reserve Die Competec-Gruppe, zu welcher Brack.ch gehört, hat nahe seinem Logistikzentrum in Willisau zwei Parzellen erworben – weitere könnten folgen.

Firmeninhaber Roland Brack im Sommer 2020 auf der Baustelle des neuen Logistikzentrums in Willisau.

Bild: Eveline Beerkircher (2. Juli 2020)

(jon) Der Onlinehandel boomt. Einen zusätzlichen Schub verleiht dem Geschäft im Internet die Coronapandemie. Das bekommt auch die Competec-Gruppe zu spüren – im positiven Sinn. Das Unternehmen, zu dem der Onlinehändler Brack.ch gehört, baut derzeit sein Logistikzentrum in Willisau stark aus.

Damit nicht genug: Wie der «Willisauer Bote» nun berichtet, hat Competec zwei Parzellen nahe dem bestehenden Areal gekauft. Dies als strategische Landreserve, wie Riet Steiger, CEO der Competec Logistik AG, gegenüber der Landzeitung sagt. Das 14'500 Quadratmeter grosse Landstück befinde sich zwischen der Kantonsstrasse und dem Bahngleis. Dieses habe dem einstigen Diwisa-Besitzer, Andreas Affentranger, gehört. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart. Der Landkauf sei ein weiteres Bekenntnis zum Standort Willisau, sagt Riet Steiger gegenüber dem «Böttu».

Trotz Ausbau: Der Platz reicht nicht

Dass sich die Competec-Gruppe nun neue Landreserven sichert, kommt nicht überraschend. Das Unternehmen wächst rasant. Aktuell beschäftigt es in Willisau 317 Festangestellte und über 100 Temporäre. Selbst die Erweiterung des Logistikgebäudes, welche sich derzeit noch in Bau befindet, dürfte in Zukunft kaum ausreichen. So deutete Competec-Inhaber Roland Brack noch im vergangenen Sommer an, dass der Platz trotz des Ausbaus wieder knapp werden könnte.

Eine weitere Möglichkeit, um neues Land zu kaufen, ist ein 20'000 Quadratmeter grosses Grundstück der Korporation Willisau. Für das Industrieland hat sich das Unternehmen das Kaufrecht gesichert. Dieses habe Competec bisher nicht eingelöst, wie der «Willisauer Bote» weiter schreibt. Das Interesse am Grundstück sei aber nach wie vor vorhanden, so CEO Riet Steiger.