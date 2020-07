Die FCL-Noten gegen St. Gallen in der Übersicht

Der FC Luzern verliert am 16. Juli 2020 in St.Gallen 1:4. Silvan Sidler, Mark Maleku und Pascal Schürpf waren dabei die besten – Lucas Alves und Marco Bürki die schlechtesten Spieler. Die Bilanz in der Übersicht: