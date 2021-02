Grossprojekt 100 Meter lang und bis zu 18 Meter hoch: Ballwil baut neue Waschanlage für das Kieswerk Der Baustart für das Sechs-Millionen-Projekt im Kieswerk ist erfolgt. Die neue Anlage ist ökologisch – und sichert der Gemeinde für die nächsten 60 Jahre wichtige Einnahmen.

Neben dem heutigen Werkgebäude (im Hintergrund) kommt die neue Aushubwaschanlage zu stehen. Im Bild (von links): Gemeinderat Roger Mathis, Kevin Hofer von der Schmid Bauunternehmung AG, Lea Richli, Mitglied Projektgruppe, Werkmeister Daniel Zeder und Gemeindepräsident Benno Büeler. Bild: PD (Ballwil, 11. Februar 2021)

Lange ragten die Bauprofile beim Ballwiler Kieswerk in den Himmel. Sie liessen bereits erahnen, welche Dimensionen die neue Aushubwaschanlage dereinst aufweisen wird. Nun ist der Spatenstich für das Grossprojekt erfolgt, welches seinesgleichen in der Region sucht. «Es ist ein Zukunftsprojekt», sagte Gemeinderat Roger Mathis, der zugleich die Projektgruppe präsidiert. «Mit der Anlage erhöhen wir die Wertschöpfung und Nutzungsdauer des Kieswerks, zudem ist sie ökologisch», so der CVP-Politiker.

Die Funktion der Aushubwaschanlage ist eigentlich ganz einfach. Sie macht genau das, was der Name schon besagt: Sie wäscht den angelieferten Aushub. Dieser fällt überall dort an, wo ein Loch gegraben werden muss; etwa beim Bau eines neuen Hauses oder einer Strasse, oder beim Abbau des Kieses im eigenen Werk.

Das wertvolle Aushubmaterial blieb bisher ungenutzt und wurde deponiert. Dank der neuen Anlage kann es wiederverwendet werden. Dafür wird der Aushub mit Wasser vermischt, durch eine Vibrationsanlage und Siebe geführt. Dadurch werden Steine und Sand herausgefiltert und nach verschiedenen Grössen sortiert. «Diese Rohstoffe können schliesslich wieder verkauft und beispielsweise zu Beton verarbeitet werden», erklärt Mathis.

So soll die Aushubwaschanlage aussehen: Ganz links das bestehende Werkgebäude. In der Mitte wird das Material gewaschen und gefiltert; die grössten Steinbrocken werden über ein Förderband nach draussen geleitet, Kies und Sand werden unten sortiert und gesammelt. Im Gebäude rechts befindet sich die Schlammpresse. Visualisierung: PD

Die Anlage besteht aus zwei Gebäuden. Im ersten laufen die erwähnten Prozesse ab. Im zweiten befindet sich ein rund elf mal sieben Meter grosser Eindicker mit einer Schlammpresse. Der Schlamm bleibt nach dem Filterprozess übrig «und besteht aus rein ökologischem Material», wie Geschäftsführer Mario Inderbitzin betont. Dieses wird in der Grube endgelagert. Mathis bilanziert:

«Es fällt also viel weniger Material bei der Lagerung an. Dadurch bleibt mehr Platz für zusätzliches Aushubmaterial.»

Regenwasser für den Waschgang

Die ganze Anlage ist rund 100 Meter lang, 19 Meter breit und bis zu 18 Meter hoch. Auf den Dächern sind Fotovoltaikanlagen geplant. Sie sollen rund 20 Prozent des Strombedarfs der Waschanlage decken. Auch beim Wasserverbrauch setzt die Gemeinde auf Ökologie. Ein unterirdisches Rückhaltebecken soll das anfallende Regenwasser auf dem Areal speichern und in die Anlage speisen.

Nach dem Waschvorgang wird 90 Prozent davon wieder in den Kreislauf rückgeführt. Zudem wird eine neue Radwaschanlage für die einkehrenden Lastwagen erstellt. Apropos Verkehr: Weil weniger Material deponiert wird, müssen auch weniger Lastwagen die Kiesgrube runterfahren.

«Die Lärm- und Staubemissionen werden zurückgehen.»

Ein weiterer Vorteil der neuen Anlage ist, dass Aushube auch bei nassem Wetter zum Kieswerk gebracht und verarbeitet werden können. Dies ist bisher nicht der Fall, weil das Material bei der Deponierung ins Rutschen geraten kann. «Das ist ein Vorteil gegenüber Mitbewerbern im Deponiemarkt», so Mathis.

Kieswerk wirft jährlich eine Million Franken ab

Der Gemeinderat ist sichtlich erleichtert, dass das Sechs-Millionen-Projekt, welches von den Stimmbürgern 2019 gutgeheissen wurde, nun umgesetzt werden kann. Der Bewilligungsprozess bei den kantonalen Behörden sei sehr komplex gewesen. Doch der Aufwand werde sich auszahlen. Durch die neue Aushubwaschanlage wird die Nutzungsdauer der aktuellen Kiesreserven von 20 auf rund 60 Jahre verlängert.

Für das 2680-Einwohner-Dorf ist das Kieswerk von zentraler Bedeutung. Es spült jedes Jahr rund eine Million Franken in die Gemeindekasse. Nicht zuletzt deshalb gehört Ballwil mit einem Steuerfuss von 1,5 Einheiten zu den Top-Ten-Gemeinden mit den tiefsten Steuern im Kanton Luzern. Roger Mathis sagt daher:

«Die nachfolgenden Generationen werden noch von dieser Anlage profitieren.»

Läuft alles nach Plan, werden die Hoch- und Tiefbauarbeiten im August abgeschlossen sein. Ende 2021 soll der Betrieb der Anlage starten – und wenn möglich der Bevölkerung präsentiert werden.