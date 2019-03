In Emmen sollen sich Container der Schweizer Armee stapeln Der Bundesrat will den ehemaligen Armeemotorfahrzeugpark Rothenburg zum grössten Container-Stützpunkt der Schweizer Armee machen. 600 Container für Lastwagen sollen sich hier in Reih und Glied einordnen. Simon Mathis

So soll der neue Container-Stützpunkt in Emmen aussehen. (Visualisierungen: PD/VBS)

Um Material dynamischer und effizienter zu transportieren, setzt die Schweizer Armee zusehends auf Container. Eine bedeutende Rolle soll dabei der Armeestützpunkt Rothenburg auf Emmer Boden übernehmen, wie aus der Armeebotschaft 2019 hervorgeht. Der Bundesrat will diesen zu einem von vier militärischen Container-Stützpunkten in der Schweiz machen. Die anderen drei werden sich in Thun, Grolley (Freiburg) und Bronschhofen (St. Gallen) befinden. «Vier schweizweit verteilte Standorte sind notwendig, damit die Mobilmachung der Truppe gegebenenfalls dezentral erfolgen kann», heisst es in der Armeebotschaft.

In Rothenburg soll es Platz geben für 600 der rund 1500 Container der Armee. Damit wird er zum grössten Container-Stützpunkt der Schweiz. Ab 2024 sollen sich die Container in Sechserstapeln einreihen. Für Ausbau und Sanierung des Standorts beantragt der Bundesrat beim Parlament einen Kredit von 75 Millionen Franken. Die Armee betreibt auf dem Gelände bereits ein Lager und mehrere Werkstätten. Hier werden alle Transporte des Kompetenzzentrums Swissint in Stans/Oberdorf abgewickelt. Die Gebäude aus den 1950er- und 80er-Jahren sind grösstenteils denkmalgeschützt.

Bei den Containern handelt es sich um normierte Elemente, die sich auf unterschiedliche Lastwagen setzen lassen. Früher waren diese Systeme direkt auf das Fahrzeug gebaut, heute verfolgt das Militär den Baukasten-Ansatz. Dadurch lassen sich die Lastwagen vielseitiger einsetzen, heisst es in der Armeebotschaft. So könne man die Zahl der Fahrzeuge reduzieren.

Mobile Küchen, Sanitätsräume oder Tanks

Die Container können verschiedene Zwecke erfüllen: Sie beinhalten etwa Küchen, Sanitätsräume, Tanks, Antennenträger oder Server. In den sogenannten «Führungscontainern» findet sich alles, was die Armee zur Führung von Einsätzen benötigt: In ihnen drängen sich Computer und Bildschirme dicht aneinander.

Die Panzerwerkstatt am Standort Rothenburg will die Armee abbrechen. Auf der frei werdenden Fläche ist der neue Container-Stützpunkt geplant; direkt entlang der SBB-Linie zwischen Olten und Luzern. Die Halle soll wärmegedämmt, aber unbeheizt sein. Die Container können mit einem Hallenlift bewegt werden. Installation der Container soll mit Hilfe eines Krans erfolgen:

Das Lagersystem im Container-Stützpunkt soll so aussehen:

Heute schon lagert die Armee in Emmen 410 Container. Die neue Halle soll die Lagerfläche deutlich reduzieren: Von 25'000 Quadratmeter auf 5000 Quadratmeter Standfläche. Die Armee rechnet mit einer Abnahme des Betriebsaufwandes von 0,3 Millionen Franken pro Jahr.

Zwei weitere Neubauten sieht das Projekt vor. Im Eingangsbereich des Areals – nordwestlich in Richtung Rothenburg Dorf – soll ein kleines Bürohaus zu stehen kommen, das auch Aufenthaltsräume beherbergen wird:

Zwischen Büro und Container-Stützpunkt ist eine Fahrzeugwerkstatt geplant:

Drei zusätzliche LKW-Fahrten pro Woche

Wie wirkt sich der neue Container-Stützpunkt auf den Verkehr in der Region aus? Sicherlich benötige man nicht so viele Lastwagen, wie es Container gibt, schreibt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage. Laut dem Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) erhöhe der neue Container-Stützpunkt das Verkehrsaufkommen leicht. «Im Normalbetrieb zwischen 7.15 und 17.15 Uhr kann es laut UVB zu rund drei zusätzlichen LKW-Fahrten pro Woche kommen», so Reist. Da die Lastwagenflotte der Armee nicht nur containerbasiert beschafft wurde, könne man über den schweizweiten Minderbedarf keine spezifischen Aussagen machen.

In der ehemaligen AMP sind zurzeit 90 Personen beschäftigt. Diese Zahl ändert sich laut Reist auch nach Ausbau und Sanierung nicht. Die Federführung des Projektes liegt beim Generalsekretariat der VBS. Wenn es in den Eidgenössischen Kommissionen zu keinen Verzögerungen kommt, wird das Parlament die Armeebotschaft voraussichtlich in der Herbstsession beraten.