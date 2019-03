Jetzt ist es offiziell: Oliver Imfeld tritt für die SVP Horw als Gemeinderat an

Doppelrücktritt im Horwer Gemeinderat: Oliver Imfeld (SVP) und Claudia Röösli (L20) sollen nachrücken

In Horw kommt es in der Exekutive zu einem Doppelrücktritt: Oskar Mathis (L20) und Robert Odermatt (SVP) treten per Ende September aus dem Gemeinderat aus. Zwei mögliche Nachfolger stehen bereits in den Startlöchern.