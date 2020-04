Am Dienstagabend ging der grösste Vollmond dieses Jahres auf: In der Nacht auf Mittwoch befand sich der Erdtrabant in der grössten Nähe zur Erde in diesem Jahr. Die Wetterprognose versprach vielerorts freie Sicht auf den monderleuchteten Himmel. Schicken Sie uns hier Ihr schönstes Bild vom Supermond!