Natur statt Asphalt: Hier wird das Wandern in der Region Luzern attraktiver Mit über 100 Projekten sollen die Wanderwege in der Region Luzern schöner und sicherer werden. Wir stellen die wichtigsten vor. Stefan Dähler

Die nächste Wandersaison kommt bestimmt: Wanderer anlässlich der Eröffnung des Rontaler Höhenwegs im vergangenen Mai. (Bild Philipp Schmidli)

Wer in diesen Tagen aus dem Fenster blickt, dürfte kaum sofort ans Wandern denken. Doch bald wird die Natur wieder locken. Auch in der Region Luzern soll es neue Wanderwege geben. Nur: Welche? Auskunft über diese Frage gibt der regionale Teilrichtplan für Wanderwege. Dieser liegt noch bis am 19. Februar in den 24 Mitgliedsgemeinden des Verbands Luzern Plus öffentlich auf.

Schwarzenberg: Neue Route zum «Ochs»

Als eine der grössten noch anstehenden Änderungen bezeichnet Elias Vogler, Projektleiter bei Luzerner Wanderwege, die direkte Route zum Ochs sowie die Verbindung Spinneg-Tristboden in Schwarzenberg. «Letztere verläuft heute auf Hartbelag, mit der neuen Route könnte man 3 Kilometer auf Naturwegen wandern.» Generell hat der Verein das Ziel, möglichst viele Wege nicht mehr auf asphaltierten Strassen zu führen, was für Wanderer attraktiver und sicherer sei. «Weiter ist es uns wichtig, dass die Routen abwechslungsreich sind, vorbei an Sehenswürdigkeiten führen und Anschluss an den ÖV besteht.»

Rotsee: Naturbelag statt Asphalt

Ein viel begangener Weg, auf dem Änderungen geplant sind, ist jener am Rotsee-Nordufer, wo auf einem Abschnitt von 2,5 Kilometern Länge der Hartbelag rückgebaut werden soll. «Hier muss die Planung aber noch mit den Bedürfnissen der Rotsee-Ruderanlässe abgestimmt werden», so Vogler.

Horw: Auf neuen Wegen auf der Halbinsel

In Horw ist ein neuer Fussweg oberhalb der Seestrasse auf der Halbinsel vorgesehen. Heute verläuft der Wanderweg entlang ebendieser Strasse. «Die Massnahme ist auch Teil des neuen Verkehrsrichtplans Fuss- und Veloverkehr der Gemeinde, der derzeit erarbeitet wird», sagt Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP). Voraussichtlich im Sommer erfolgt die öffentliche Auflage, die Genehmigung durch den Gemeinderat ist für den Spätherbst geplant. «Schafft es der Wanderweg in den Richtplan, wird dazu eine konkrete Umsetzungsplanung erarbeitet.»

Malters und Meggen: Weg von der Strasse

Eine andere grössere Verbesserung ist in Malters im Gebiet Buggeringerwald eingezeichnet. «Hier soll ein Abschnitt von 2,5 Kilometern Länge abseits der befestigten Strasse geführt werden», sagt Elias Vogler. Im Megger Gebiet Lerchebüel ist selbiges auf einer Strecke von 1,5 Kilometern vorgesehen.

Rontal: Wandern entlang der Ron

Fortgeschritten ist die Planung dagegen für den neuen Wanderweg entlang der Ron zwischen Buchrain und Root, der Teil eines kantonalen Projekts zur Renaturierung des Bachlaufs ist. Momentan laufe die Bewilligungsphase, die Bauarbeiten werden frühestens 2020 starten, wie Urs Zehnder, Abteilungsleiter Naturgefahren Kanton Luzern, auf Anfrage mitteilt. Geplant sei ein 1,9 Kilometer langer «Naturweg» aus Kieskoffer und Mergel. Die reinen Baukosten ohne Projektierung, Bauleitung, Landerwerb und Mehrwertsteuer für den Weg betragen rund 250 Franken pro Meter, das ergibt total 475 000 Franken.

Emmen: Wandern an der Reuss

Ebenfalls im Rahmen eines kantonalen Projekts – der Renaturierung der Reuss – ist ein neuer Weg entlang des Flusses in Emmen und Buchrain im Gebiet Schache- und Grundwald geplant. Das Reuss-Projekt ist aber noch nicht so weit fortgeschritten wie jenes für die Ron.