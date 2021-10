Neuer Bahnhof Liquiditätsengpass bei den SBB – Sursee erhält weniger Geld für Grossprojekt In Sursee soll für 23,8 Millionen Franken ein neuer Bushof inklusive unterirdischer Velostation entstehen. Die Finanzierung könnte zur Knacknuss werden.

Ein «attraktives Eingangstor» soll Sursee erhalten. Dafür möchte der Stadtrat den Bahnhofplatz neu gestalten. Dieser soll nicht nur aufgewertet, sondern auch sicherer sowie behindertengerecht werden. Gleichzeitig sollen der ÖV, Fuss- und Veloverkehr gefördert werden. Geplant sind ein neuer Bushof sowie eine oberirdische Velostation mit 400 zusätzlichen Abstellplätzen und eine unterirdische Velostation mit 1000 neuen Plätzen (wir berichteten).

So soll der neue Bushof dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Das Grossprojekt wird 23,8 Millionen Franken kosten. Der Bushof ist mit rund 12,5 Millionen veranschlagt, die Velostation mit 10,1 Millionen. Hinzu kommen Aufwände für Werkleitungen. Für die Finanzierung konnte die Stadt Sursee diverse Partner finden, etwa den Kanton Luzern, den Verkehrsverbund Luzern, Nachbargemeinden sowie die SBB.

Statt 3 Millionen nur 700'000 Franken von den SBB

So haben zumindest die Pläne ausgesehen. Denn die SBB haben nun einen weitaus kleineren Beitrag zur Mitfinanzierung der Velostation in Aussicht gestellt, wie der Stadtrat an der Gemeindeversammlung am Montag bekanntgab. Statt der vorgesehenen 3 Millionen Franken werden die Bundesbahnen voraussichtlich lediglich rund 700'000 Franken beisteuern.

Gemäss Bauvorsteher Romeo Venetz (CVP) haben die SBB das mit Liquiditätsengpässen begründet. «Uns wurde mitgeteilt, dass man sich auf die dringendsten Infrastrukturprojekte konzentrieren müsse», sagt Venetz. «Für uns ist die Situation äusserst unbefriedigend.»

Für Sursee bedeute dies zweierlei. Zum einen müsse die Stadt nun für etwa 2,3 Millionen Franken zusätzlich aufkommen. Zum anderen befürchtet Venetz Nachteile bei den Verhandlungen mit den anderen Partnern. «Mit dem Rückzieher der SBB könnte es für uns schwieriger werden, unsere Nachbargemeinden zur Mitfinanzierung zu überzeugen.»

Der Surseer Stadtrat möchte aber noch nicht aufgeben. Gemäss Venetz wird man nochmals das Gespräch mit den SBB suchen, wenn nötig über den politischen Weg. Denn für den Bauvorsteher ist klar: «Die Velostation ist ein zentraler Bestandteil des Gesamtprojekts.»

Abstimmung im Mai 2022 geplant

Doch die Kosten könnten für Sursee zur Knacknuss werden. So stellte an der Gemeindeversammlung ein Bürger fest, dass es ganz schön teuer sei, 1400 zusätzliche Veloplätze für 10,8 Millionen Franken zu bauen. Gemäss Venetz werden für das Geld nicht nur neue und modernere Veloplätze geschaffen, sondern es entsteht auch mehr Platz. «Der Platz beim Bahnhof ist sehr eng, wir sind darauf angewiesen, viele Veloplätze unterirdisch zu schaffen.» Zentral sei des Weiteren, beide Projekte – Velostation und Bushof – gemeinsam zu realisieren. Nur so könne das Gesamtkonzept aufgehen. Nicht vergessen dürfe man zudem, dass der Bahnhof Sursee der zweitwichtigste Verkehrsknotenpunkt im Kanton Luzern sei. Bis zu 20'000 Personen würden ihn jeden Tag nutzen.

Ob der Stadtrat die SBB und Nachbargemeinden vom Projekt überzeugen kann, wird sich im Dezember zeigen. Dann möchte er die Abstimmungsbotschaft mit einem Sonderkredit verabschieden. Am 14. März findet dazu eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt, am 15. Mai eine Urnenabstimmung. Ende 2022 soll mit dem Bau begonnen werden. Die Eröffnung des «attraktiven Eingangstors» ist Mitte 2025 vorgesehen.