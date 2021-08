Sommerserie «Wasser» Der Wald ist der grösste Wasserspeicher in Luzern – und kann dank des nassen Sommers wieder aufatmen Wälder spielen eine entscheide Rolle im Wasserkreislauf. Der viele Regen hat daher auch seine positiven Seiten: Die Luzerner Wälder konnten sich von der Trockenheit der vergangenen Jahre und dem Borkenkäfer-Befall erholen – zumindest vorerst.

Der viele Regen tut den hiesigen Wäldern gut. Symbolbild: Susann Basler

Der Wald gehörte im Kanton Luzern in den vergangenen Jahren zum Sorgenkind. Hitze, Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer setzten ihm zu. Je länger die Sommer dauerten, desto mehr gelb-braune Flecken waren in den Blätterdächern sichtbar.

Heuer präsentiert sich ein anderes Bild: Saftiges Grün ziert die Baumkronen und die Böden verfügen wieder über genügend Feuchtigkeit – dem vielen Regen sei Dank. «Die Batterien der Wälder waren nach dem Hitzesommer 2018 leer, nun sind sie wieder aufgefüllt», sagt Adrian Kempf, stellvertretender Leiter der Abteilung Wald bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald, dazu.

Der Wald hält viel Wasser zurück

Das Wiedererstarken der Wälder ist für den ganzen Wasserkreislauf eine gute Nachricht. Denn der Wald ist – neben den Mooren – der grösste Wasserspeicher Luzerns. Das ist nicht nur während trockener Phasen wichtig, sondern auch dann, wenn es viel regnet, wie dies zurzeit der Fall ist. Denn je nach Intensität und Dauer der Niederschläge erreicht ein Grossteil des Wassers gar nie den Waldboden, da es von der Baumkrone aufgenommen wird und gleich wieder verdunstet.

Wenn das Wasser dennoch zu Boden gelangt, kann es dieser gut aufnehmen. «Durch die Verwurzelung ist der Waldboden locker und kann viel Wasser speichern», erklärt Kempf. Die Wurzeln halten zudem die Erde zusammen, was zu weniger Erosion führt und die Gefahr von Erdrutschen reduziert. Auch der Oberflächenabfluss ist gering, was den Abfluss in Bäche und Flüsse verzögert. Kempf sagt:

«Der Wald ist daher sehr wichtig für den Hochwasserschutz und für die Eindämmung anderer Naturgefahren.»

Wichtig für die Filterung von Trinkwasser

Kommt es allerdings zu heftigen Niederschlägen wie in diesem Sommer, stösst auch der Wald an seine Grenzen. Gemäss Adrian Kempf haben die Hagelgewitter den Wäldern lokal zugesetzt. Er berichtet von heruntergefallenen Ästen, zerschlagenen Gipfelknospen und beschädigter Rinde. Vor allem junge Bäume seien beschädigt oder gar zerstört worden.

Dass der Wald leidet, wirkt sich wiederum negativ auf den Wasserkreislauf aus. Denn neben der Speicherung des Grundwassers ist er für dessen Filterung von zentraler Bedeutung. Dies gilt auch für Landwirtschaftsböden, welche nicht intensiv bewirtschaftet werden. Sie zeichnen sich zum einen dadurch aus, dass sie nicht durch Pflanzenschutz- oder Düngemittel belastet werden, wie dies etwa beim Ackerland der Fall ist. Zum anderen können sie durch ihre unversiegelte oberste Erdschicht das Regenwasser reinigen und Schadstoffe herausfiltern. Werner Göggel, Abteilungsleiter Gewässer und Boden bei der Dienststelle Umwelt und Energie, sagt:

«Wald- und Landwirtschaftsböden sorgen in der Regel für qualitativ gutes Grund- und somit Trinkwasser.»

Borkenkäfer-Population eingedämmt

Die Bevölkerung ist somit in vielerlei Hinsicht auf einen intakten Wald angewiesen. In den letzten Jahren haben sich allerdings Borkenkäfer schnell vermehrt und grosse Schäden an den Fichten angerichtet. Diese Bäume, geschwächt durch die Hitze und Stürme, waren für die Insekten gefundenes Fressen. Für alle anderen Baumarten stellen die Käfer kein Problem dar, so Adrian Kempf. Bei den Fichten hat das regnerische und eher kühle Wetter der vergangenen Monate die Ausbreitung nun eingedämmt. Entwarnung kann Kempf aber nicht geben.

«Für eine Schlussbilanz ist es noch zu früh. Wer weiss, wie sich das Wetter in den kommenden Monaten entwickeln wird.»

Dasselbe ist von Ruedi Gerber zu hören. Der Präsident von Wald Luzern, dem Verband der Waldeigentümer, sagt: «Der Niederschlag tut gut. Ob er sich aber auf die gesamte Käferpopulation auswirken kann, lässt sich nicht sagen.» Denn in diversen Gebieten liege noch viel Sturmholz und solches, das von den Insekten befallen sei. Dank der zuletzt angestiegenen Holzpreise könne dieses nun wieder kostendeckend aus dem Wald geholt werden, so Gerber. Er hofft, dass sich die Preise nun stabilisieren. Sowohl dazu als auch zu den Borkenkäfern lautet daher sein Zwischenfazit: «Die jüngsten Entwicklungen sind sicher positiv, ob es auch auf lange Sicht reicht, wird sich zeigen.»