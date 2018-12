Rassiges «Polenblut» fliesst durch die Rooter Operetten-Darsteller

Die Theatergesellschaft Root lädt am Samstagabend im Gasthaus «Die Perle» in Perlen zur Premiere ihrer neuen Operette «Polenblut». Schöne Melodien, aufwendige Kostüme und einige Turbulenzen in Liebesdingen sind die tragenden Elemente.