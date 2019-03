Mit Bus oder S-Bahn zum Shoppen

Mit der S1, die zwischen Sursee, Luzern und Baar verkehrt, erreicht man die Mall of Switzerland ohne Umsteigen. (Bild: aru)

Die Buslinie 23 fährt von Luzern aus direkt Richtung Mall of Switzerland. (Bild: aru)

Jetzt liegt schon der zweite Adventssonntag hinter uns und ich habe noch immer keine Geschenke gekauft. Gut, dass ich heute frei habe, um einen ausgiebigen Shopping-Ausflug in die Mall of Switzerland zu unternehmen. In der Zentralschweiz gibt es ja einige Einkaufszentren, aber kaum eines ist so gut und schnell mit dem ÖV erreichbar wie die Mall in Ebikon. Und da ich kein Auto besitze, lege ich grossen Wert auf schnelle Verbindungen. Vom Luzerner Löwenplatz aus geht es für mich mit der Buslinie 23 direkt Richtung Ebikon und Gisikon-Root. Gerade erwische ich einen der letzten Sitzplätze am Fenster.

Kinder und Erwachsene tummeln sich auf dem Eisfeld zwischen der Mall und dem Kino Pathé. (Bild: aru)

Obwohl der erste Schnee noch auf sich warten lässt, ergreift mich an der Haltestelle Fildern sogleich die weihnächt-liche Vorfreude. Die Fassade der Mall und ihr Vorplatz sind üppig geschmückt. In der Abenddämmerung kommt der Schein der Lichterketten besonders schön zur Geltung. Weihnachtsbäume stehen zum Verkauf bereit, und aus den Boxen erklingt Paul McCartneys «Wonderful Christmastime».

Imposanter Blickfang: Der goldig-glitzernde Weihnachtsbaum mitten in der Halle der festlich dekorierten Mall of Switzerland. (Bild: aru)

Wer jetzt noch nicht in Vorweihnachtsstimmung ist, wird es spätestens im Herzstück der Mall: Ein gigantischer Weihnachtsbaum ragt fast bis zur gläsernen Kuppel empor und funkelt den Besuchern entgegen. Beeindruckt bleibe ich stehen und mache ein paar Fotos mit meinem Handy. Die Weihnachtsdeko der Mall ist ein toller Blickfang und ein dankbares Motiv für mein Instagramprofil. Ich orientiere mich kurz an den Wegweisern und starte meine Einkaufstour: Ein modischer Schal für meine Mutter, neue Sneakers für meinen Bruder, eine klassische Sonnenbrille für meinen Vater und feine Schweizer Schoggi für die österreichische Verwandtschaft. Ach ja, und ein schönes Parfum für meine beste Freundin darf auch nicht fehlen. Zum Glück hat es in der Mall of Switzerland ein breitgefächertes Sortiment. Da finde ich für jeden Geschmack das passende Weihnachtsgeschenk. Eigentlich wäre ein Gutschein für das Pathé-Kino nebenan auch ein tolles Präsent für meinen filmbegeisterten Chef ...

Die besten Verbindungen zur Mall of Switzerland

S-Bahn S1 bis Buchrain (alle 30 Minuten): über eine Passerelle gelangen Reisende vom Perron direkt auf das erste Geschoss der Mall. Die S1 ist ideal für Anreisende aus Zug, Luzern oder Emmenbrücke.

(alle 30 Minuten): über eine Passerelle gelangen Reisende vom Perron direkt auf das erste Geschoss der Mall. Die S1 ist ideal für Anreisende aus Zug, Luzern oder Emmenbrücke. Buslinie 23 bis Haltestelle Ebikon Fildern : fährt alle 7.5 Minuten (Luzern Bahnhof–Ebikon, Fildern–Gisikon Root). Die Linie 23 ist ideal für Anreisende aus der Umgebung Luzern.

: fährt alle 7.5 Minuten (Luzern Bahnhof–Ebikon, Fildern–Gisikon Root). Die Linie 23 ist ideal für Anreisende aus der Umgebung Luzern. Buslinie 111 bis Haltestelle Ebikon Fildern: fährt alle 30 Minuten (Ebikon Bahnhof–Inwil–Waldibrücke). Die Linie 111 ist ideal für die Anreise aus der Umgebung Emmen.

Hilfreich: Die ÖV-Anzeigetafel am Eingang der Mall. (Bild: aru)

Nach knapp zwei Stunden habe ich den Grossteil meiner Einkäufe erledigt. Ok, ich habe mir selbst auch etwas geschenkt: ein Paar neue Ohrringe. Man gönnt sich ja sonst nichts. Etwas müde, aber glücklich gehe ich zum Ausgang. Wie komme ich nun am schnellsten wieder zum Bahnhof Luzern? Auf der ÖV-Anzeigentafel am Eingang der Mall finde ich die für mich beste Verbindung.

Von der Mall schnurstracks zum Bahnhof Buchrain. (Bild: aru)

In dem Moment klingelt mein Handy. Meine Kollegin fragt nach einem spontanen After-Work-Drink in der Luzerner Innenstadt. Ja, auch Shopping zählt zu «Arbeit» und ihr Timing könnte nicht besser sein. Allerdings möchte ich meine schweren Einkaufstaschen nicht durch die halbe Stadt schleppen müssen. Da fällt mir ein, dass die Mall of Switzerland ihren Kunden einen Heimlieferservice anbietet. Ich überlege kurz: Laut Anzeigentafel fährt der nächste Zug Richtung Luzern in 15 Minuten. Da bleibt genügend Zeit, um an den Servicepoint zu gehen und dort meine Einkaufstaschen abzugeben. Sehr praktisch: Diese werden mir noch am selben Abend direkt nach Hause geliefert.

Über die Passerelle, die das Einkaufszentrum mit dem Bahnhof Buchrain verbindet, gehe ich in Richtung Ausgang. Die S1 fährt ein, knapp 10 Minuten später bin ich wieder am Bahnhof Luzern und lasse den Abend gemütlich bei einem Glühwein mit meiner Freundin ausklingen.

Die S1 verkehrt direkt von Buchrain nach Luzern und weiter nach Sursee. In der entgegengesetzten Richtung nach Zug und Baar, wo man auf die Schnellzüge nach Zürich umsteigen kann. (Bild: aru)