Wer gut schläft, hat gut lachen

Noch immer wird die Wichtigkeit des Schlafs unterschätzt. Während der Nacht laufen jedoch verschiedene grundlegende Prozesse. So werden etwa die Erlebnisse sowie Sinneseindrücke des Tages verarbeitet und es laufen Entgiftungsprozesse des Körpers ab. Schlaf sowie Regeneration gehören zum Zusammenspiel der lebenswichtigen Körperfunktionen und sind Einflussfaktoren für eine höhere Leistungsfähigkeit im Alltag.

Voraussetzung für Erholung

Eine gute Regeneration im Schlaf kann nur erfolgen, wenn auch die Schlaf-Unterlage dafür stimmt. Die Stützung der Wirbelsäule, wie auch die allgemeine Körperlage dürfen nicht vernachlässigt werden.

Im Durchschnitt verbringt der Mensch einen Drittel seines Lebens schlafend im Bett. Die Wichtigkeit eines komfortablen Schlafsystems für eine beschwerdefreie Nacht versteht sich deshalb von selbst. Die Wahl von Matratze und Einlegerahmen sollte man mit Sorgfalt und im besten Fall mit einer Fachberatung treffen.

Schweizer Handarbeit wird bei Riposa grossgeschrieben.

Grosses Know-how zum Thema Schlaf

Betten Thaler legt seit 45 Jahren viel Wert auf persönliche Beratung sowie auf Partner, die ihr Handwerk mit Passion ausüben. Inhaber und Geschäftsführer Gregor Thaler arbeitet deshalb schon lange mit der Glarner Bettenmanufaktur Riposa AG Swiss Sleep zusammen. Hier wird schon seit über 19 Jahren «Swiss Made» gelebt und die Perfektion sowie die Liebe zum Detail an oberste Stelle gestellt. So werden alle Produkte in Handarbeit und mit Sorgfalt im Glarnerland gefertigt. Beim Kauf eines neuen Schlafsystems sollte nichts dem Zufall überlassen werden, denn ein erfüllendes Schlaferlebnis verbessert die Lebensqualität ganz gezielt.

«Wir freuen uns über die jahrelange Partnerschaft mit Betten Thaler und teilen die Passion für den gesunden Schlaf», sagt Reta Schnellmann von der Riposa-Geschäftsleitung, im Bild mit Gregor Thaler. (Bild: pd)