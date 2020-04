Coronavirus: So sieht das neue Medical Center Luzern in Nottwil aus Ab heute stehen auf dem Areal des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in Nottwil 220 Krankenbetten für Corona-Infizierte bereit. Die Kapazität kann noch weit erhöht werden.

Die rund 220 Betten stehen bereit für Corona-Patienten anlässlich einer Führung durch das neue Medical Centre Luzern in der Turnhalle und auf dem Areal des Schweizer Paraplegiker Zentrum in Nottwil. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Nottwil, 6. April 2020)

Der Kantonale Führungsstab hat im Auftrag des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern das Medical Center Luzern (MCL) errichtet. Der Standort: das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil. Innert viert Tagen stellten Zivilschützer in der Turnhalle 220 Betten auf. Bei Bedarf können laut Vinzenz Graf, Stabschef des kantonalen Führungsstabs, noch weitere 300 Patienten auf einer festen Station sowie bis zu rund 500 weitere Patienten auf mobilen Stationen auf dem restlichen Areal des SPZ gepflegt werden.

Die Betten werden erst im Notfall belegt – dann, wenn das LUKS, die Hirslanden Klinik St. Anna, das SPZ sowie das Kurhaus Sonnmatt ausgelastet sind. Dominik Utiger, Geschäftsleiter MCL, betont darum: «Das hier ist wirklich eine Notlösung für ganz prekäre Krisenzeiten.» Ins MCL kommen ausserdem nur Patienten, die auf gutem Weg zur Besserung sind – damit die Akutspitäler wieder neue Patienten versorgen können. «Hier werden keine Patienten behandelt, die kritisch krank sind oder beatmet werden müssen. Das hier ist keine Intensivstation», so Utiger.

Militär, Zivilschutz und freiwilliges Pflegepersonal stehen bereit

Verschlechtert sich der Zustand eines Patienten, ist das MCL aber dennoch gewappnet. Das SPZ hat seinen Akutbereich in den letzten Wochen nach und nach geleert und bietet jetzt rund 20 Plätze auf der Intensivstation sowie 30 Beatmungsplätze für Covid-19-Patienten. «Wir hatten Glück, dass wir unser Spital gerade erweitert haben», sagt Hans Peter Gmünder, Direktor des SPZ. So habe man Querschnittsgelähmte aus dem Akutbereich in andere Räumlichkeiten verlegen können.

Wird der Platz im MCL benötigt, stehen täglich 140 Pflegepersonen im Einsatz. Hierfür wurden Angehörige medizinischer Berufe wie Physiotherapeuten oder MPAs von Fachexperten geschult. Schliesslich sei es nicht so, dass man in einer Notsituation einfach Hunderte Pflegende rekrutieren könne, sagt Utiger. Bei spezialfachärztlichen Abklärungen stehe das SPZ zur Verfügung.

Neben dem Pflegeperson stehen auch 35 Sanitätssoldaten aus dem Militär sowie rund 40 Zivilschützer bereit. Der Zivilschutz übernehme vor allem logistische sowie administrative Aufgaben, erklärt Daniel Enzler, Leiter der Abteilung Zivilschutz Luzern. Ob und wann das MCL in Betrieb genommen werden muss, ist Stand jetzt noch unklar.