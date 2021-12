Jahresrückblick 2021 Das Jahr der drei Impfungen Vor einem Jahr wurde die erste Person der Schweiz im Kanton Luzern geimpft. Auf die grosse Hoffnung folgte aber bald die Ernüchterung.

Start der Impfungen in der Messe Luzern. (Symbolbild) Dominik Wunderli (Luzern, 19.01.2021)

Das Thema Impfen hat das Jahr 2022 geprägt wie kaum ein anderes ­– auch in der Zentralschweiz. Gross war die Hoffnung auf ein rasches Ende der Pandemie, als im Herbst 2020 gleich mehrere Pharmaunternehmen ankündigten, einen Schutz gegen das Coronavirus ­gefunden zu haben. Dass dies so schnell geklappt hat, ist eine medizinische Meisterleistung.

Als dann Ende des Jahres die erste Person in einem Luzerner Pflegeheim geimpft wurde, wuchsen die Erwartungen noch stärker an – und damit auch die Ungeduld. Aus heutiger Perspektive mutet es seltsam an: In den ersten Monaten des Jahres 2021 war der Impfstoff knapp, dafür das Unverständnis gross, dass es nicht schneller vorwärtsgeht mit der Impfung. Die Kantone ­waren gefordert und teilweise über­fordert, eine funktionierende Impf­logistik samt geeigneter IT-Infrastruktur auf die Beine zu stellen.

Mitte des Jahres kehrte sich die ­Situation um: Die Kantone blieben auf den Impfstoffen sitzen, die Behörden waren mehr und mehr damit beschäftigt, zögernde Personen vom Nutzen der Impfung zu überzeugen. Diese zum Teil aussichtslosen Versuche gipfelten in der nationalen Impfwoche, die als gescheitert betrachtet werden muss.

Nur Schwyz hinkt leicht hinterher

Die Zentralschweizer Kantone bilden in puncto Impfquote mehrheitlich den Schweizer Durchschnitt 68,6 Prozent ab. Laut Zahlen des Bundesamts für Gesundheit sind in Luzern 67,6 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft, in Zug 68,5 Prozent, in Nidwalden 67,6 Prozent, in Obwalden 69,8 Prozent und in Uri 64,9 Prozent. Einzig der Kanton Schwyz hinkt mit einer Erstimpfquote von knapp 60 Prozent etwas hinterher.

Zurzeit zeichnet sich keine signifikante Steigerung der Impfquote ab. Dafür wird nun kräftig geboostert. Und kommt bald ein neuer Omikron-Impfstoff? Klar scheint einzig: Das Thema Impfen wird unsere Region auch im kommenden Jahr stark beschäftigen.