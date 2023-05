Finanzen Linke machen Weg frei für deutlich höhere Defizite in der Stadt Luzern Die Schuldenbremse schreibt ein maximales Budgetdefizit vor, das nicht überschritten werden darf. Nun wird diese Obergrenze in der Stadt Luzern wohl abgeschafft.

2022 droht in der Stadt Luzern eine Steuererhöhung. Schon im Januar sagte Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP), dass die Stadt die gesetzlichen Vorgaben der Schuldenbremse nächstes Jahr wohl zum zweiten Mal in Folge nicht einhalten kann. Die einzige Möglichkeit, eine Steuererhöhung oder ein massives Sparpaket noch zu verhindern, besteht darin, die Schuldenbremse zu lockern.

Finanzdirektorin Franziska Bitzi. Bild: Philipp Schmidli

(Luzern, 6. März 2020)

Das Stadtparlament hat bereits im letzten November klargemacht, dass es diesen Weg beschreiten will. Der Stadtrat schlug in der Folge vor, das jährlich erlaubte Budgetdefizit von 4 Prozent des Ertrags einer Steuereinheit auf 8 Prozent zu erhöhen. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Neu dürfte die Stadt Defizite von bis zu 15 Millionen Franken budgetieren – statt wie bisher 7,5 Millionen.

Doch für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Stadtparlaments ist das nicht genug. Sie will die jährliche Defizit-Obergrenze gleich ganz abschaffen. GPK-Präsident Gianluca Pardini (SP) sagt:

«Wir haben gemerkt, dass uns die Obergrenze zu stark einschränkt.»

Das zeige sich gerade in der aktuellen Krisenzeit. Tatsächlich zeigte sich schon beim Budget 2021, dass die Stadt die gesetzlichen Vorgaben der Schuldenbremse bei weitem nicht einhalten kann. In der Folge beschlossen Stadtrat und Parlament, aufgrund der ausserordentlichen Lage die Schuldenbremse ausnahmsweise zu verletzen. Doch ab 2022 soll die Möglichkeit von viel höheren Defiziten offiziell legalisiert werden. «Wir wissen zurzeit nicht, wie sich die Konjunktur entwickeln wird. Und wir wollen nicht jedes Mal gezwungen sein, die gesetzlichen Vorgaben zu verletzen», sagt Pardini.

SP und Grüne am Ziel

Die Stadt Luzern soll also in Zukunft deutlich höhere Defizite in Kauf nehmen. Die GPK bezeichnet dies als «antizyklisches Handeln», das der Stadt erlaube, ihr Leistungsangebot auch in Zukunft im bisherigen Rahmen aufrecht zu halten. Der Entscheid der GPK fiel äusserst knapp, wie es in einer Mitteilung heisst. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse haben diese Pläne auch im Parlament gute Chance. Damit kommen SP und Grüne doch noch zu ihrem Ziel. Sie hatten die Forderung nämlich bereits mittels Motion eingebracht, welche aber im November nur teilweise überwiesen wurde.

Expertin warnt: Die Quittung folgt in den nächsten Jahren

Der Stadtrat sieht eine ersatzlose Streichung der Defizitobergrenze hingegen kritisch. Er stützt sich dabei auf die Einschätzung einer externen Finanzexpertin. Wie der Stadtrat in seiner Antwort auf die Motion schreibt, betrachtet die Expertin einen solchen Schritt zwar als verkraftbar, zumal die Stadtluzerner Schuldenbremse vergleichsweise restriktiv sei. Doch eine Abschaffung der Defizitgrenze sende gerade in den aktuell schwierigen Zeiten ein «zweifelhaftes Signal» aus. Die Quittung folge dann möglicherweise in den Folgejahren – dann könnte der «Korrekturbedarf umso grösser sein».

Diese Befürchtung ist nicht aus der Luft gegriffen. Denn die Stadtluzerner Schuldenbremse sieht neben den jährlichen Defizitvorgaben noch andere Sicherheitsmechanismen vor, an denen nicht gerüttelt wird. So schreibt das Finanzhaushaltsreglement zum Beispiel vor, dass die Rechnungen über eine Fünfjahresperiode betrachtet unter dem Strich ausgeglichen sein müssen. An dieser Vorgabe hat sich jeweils auch das Budget für das kommende Jahr auszurichten. Mit anderen Worten: Wer in einem Jahr ein aussergewöhnlich hohes Defizit in Kauf nimmt, muss dies in den Folgejahren kompensieren.

Wird das Volk darüber abstimmen können?

Womöglich wird auch noch das Volk zur Abschaffung der Defizit-Grenze Stellung nehmen können. Aus bürgerlichen Kreisen ist nämlich zu vernehmen, dass man beantragen wird, die Streichung des Paragraphen dem obligatorischen Referendum zu unterstellen.