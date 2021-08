Conference League Der FC Luzern ist bei der Feyenoord-Party nur der nette Gast Das Aus im internationalen Geschäft: Der FC Luzern verliert auch im Rückspiel in Rotterdam mit 0:3. Der FCL-Trainer Fabio Celestini sagt: «Feyenoord war in beiden Spielen die klar bessere Mannschaft.»

Es war eine Viertelstunde gespielt im gut gefüllten Stadion De Kuip von Rotterdam: Feyenoord führte gegen den FC Luzern dank einem Tor von Jahanbakhsh (9.) mit 1:0 und die holländischen Fans, sie sorgten für ausgelassene Stimmung. Gar nicht zufrieden war zu diesem Zeitpunkt FCL-Innenverteidiger Marco Burch. Der 20 Jährige redete lautstark auf Jordy Wehrmann und die anderen Mitspieler ein. Der Grund: Das mit der besten Formation spielende Heimteam fand gegen einen auf mehreren Positionen umgestellten FCL gerade in der Offensive viel Platz vor.



Das Spiel blieb nach dem Weckruf von Burch einseitig. Feyenoord erspielte sich Chance um Chance, aber immerhin konnten die Luzerner Verteidiger am Ende irgendwie klären oder Goalie Vaso Vasic zeigte gute Paraden gegen die Versuche von Sinisterra und Til. In der 32. Minute liess Jahanbakhsh mit seinem platzierten Schuss aus rund 20 Metern dem FCL-Goalie aber keine Chance. Der Feyenoord-Angreifer avancierte damit zum Doppeltorschützen. Wenige Minuten später verliess der Iraner verletzt das Feld.

Feyenoords Doppeltorschütze Alireza Jahanbakhsh (links) eilt dem Luzerner Jordy Wehrmann davon. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Die Partie, sie glich dem Hinspiel. Die Holländer hatten mehrheitlich den Ball, machten wenig Fehler, spielten schnell und präzis. Die Luzerner mussten viel laufen, respektive hinterherlaufen. Kurz vor dem Pausenpfiff musste dann Feyenoord-Goalie Bijlow das erste Mal richtig eingreifen: Er wehrte einen scharfen Freistoss von Marvin Schulz zur Seite ab. Sekunden später kam auch noch Burch zum Schuss, doch er konnte seinen ehemaligen Mitspieler im Tor nicht in Verlegenheit bringen.

Nach der ersten Halbzeit war klar: Die holländische Party nahm ihren Lauf. Der FCL und jeder einzelne Spieler in Blau-Weiss konnte nun in den letzten 45 Minuten auf der internationalen Bühne noch Werbung in eigener Sache machen. Zum Beispiel der 19-jährige Stürmer Yvan Alounga.

Der 19-jährige Yvan Alounga kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Er wurde nach der Pause genauso wie die beiden Routiniers Dejan Sorgic und Christian Gentner von Trainer Celestini auf den Rasen beordert. Werbung in eigener Sache machte aber Feyenoord-Angreifer Sinisterra mit seinem 3:0 kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Beim Torjubel zeigte der Kolumbianer, dass er neben gut kicken auch gut tanzen kann.

Christian Gentner gegen den Torschützen zum 3:0, Luis Sinisterra. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Ohne Torerfolg tritt der FC Luzern von der internationalen Bühne ab

Schiesst der FCL gegen die Holländer zumindest ein Tor? Es war danach aus Luzerner Sicht die noch einzig offene Frage. Sorgic hatte nach Vorlage von Alounga kurz nach dem dritten Gegentreffer die Chance. Bezeichnend: Der beste FCL-Torschütze der letzten Saison konnte in der laufenden Spielzeit noch nicht überzeugen und schoss freistehend aus elf Metern neben das Tor.

Filip Ugrinic versuchte es nach einer Stunde per Direktabnahme, doch er traf den Ball nicht richtig. Die Luzerner, sie waren nicht mehr als der nette Gast bei einer Party. Zum Glück für Noah Rupp war die Party nicht erst ab 18 Jahren zugänglich. Das FCL-Talent bekam 25 Minuten Spielzeit am Abend vor seinem 18. Geburtstag.

Der Zuger Rupp sah nach 80 Minuten plötzlich Mitspieler Burch am Boden liegen. Dieser wurde aus kurzer Distanz vom eingewechselten Silvan Sidler mit voller Wucht angeschossen. Der Obwaldner dürfte nach dem Spiel genauso Kopfschmerzen gehabt haben, wie die holländischen Fans nach ihrer Party.



Eine Party, die nach zwei Spielen für den FCL ohne Tor und mit dem Aus für die Innerschweizer auf der internationalen Bühne endete. Feyenoord setzte sich mit einem Gesamtskore von 6:0 durch und war für das Team von Fabio Celestini eine Nummer zu gross. Das wusste auch der FCL-Trainer und sagte nach dem Spiel:

«Feyenoord war in beiden Spielen die klar bessere Mannschaft. Wir sind in einer Entwicklung und da kam das Duell gegen dieses starke Team zu früh.»

Silvan Sidler und Trainer Fabio Celestini nach dem Spiel Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Den gewünschten Wettkampf-Modus habe er bei einzelnen Spielern gesehen, jedoch nicht im Kollektiv. Das Niveau sei sehr hoch gewesen und seine Mannschaft müsse aus diesen beiden Spielen lernen.

«Das waren zwei Lehrstunden», sagte auch Dejan Sorgic im Anschluss an die Niederlage in Rotterdam. Er verteidigte aber die Spielweise und sagte:

«Wir haben gesehen, dass wir auch auf diesem Niveau mit unserem Spiel zu Torchancen kommen.»

Auf der anderen Seite spielte Feyenoord vollgas und mit Spielfreude. Zusammen mit der Stimmung im Stadion ergab sich eine Party, die in der Innenstadt bestimmt noch weiterging, bis um Mitternacht – Corona-Sperrstunde.