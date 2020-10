Contact-Tracing in Restaurants: Uri schliesst sich der Zentralschweizer Lösung an Im Kampf gegen Corona empfiehlt auch Gastro Uri den Mitgliedern das Online-Gästeregistrierungssystem Greg – auch wenn dies für die Wirte nicht ganz gratis ist.

Die Zentralschweizer Gastroverbände setzen auf die Onlinelösung Greg für die Hinterlegung der Kontaktdaten bei Restaurantbesuchen.

Bild: PD

Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Uri an. Mit einer einheitliche und genaue Gäste-Registrierung (Contact-Tracing) kann man dieser Entwicklung die Stirn bieten. Dieser Ansicht ist zumindest Gastro Uri, wie der Verband in einem Brief an alle Urner Gastrobetriebe schreibt. In Zusammenarbeit mit allen Zentralschweizer Gastroverbänden, dem Amt für Arbeit und Migration und dem Sonderstab Covid-19 des Kantons Uri hat Gastro Uri das einheitliche Gästeregistrierungssystem Greg der Firma Pogastro evaluiert. Nach einer einmaligen Registrierung muss man sich bei künftigen Restaurant-Besuchen nur noch an- und abmelden.

Durch die Erfassung von Uhrzeit und spezifischer Position, zum Beispiel der Tisch-Nummer, könne der Urner Corona-Sonderstab schnell und gezielt eingreifen, um die Verbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen, heisst es im Brief weiter. Für Gäste, welche keine Möglichkeit haben, sich per QR-Code zu registrieren, soll nach wie vor in jedem Betrieb eine Liste in Papierform zur Verfügung stehen.

Zwar seien Gastronomiebetriebe ein wichtiger gesellschaftlicher Ort, wo sich Leute begegnen und sozialer Austausch stattfindet, was besonders in solchen Krisenzeiten wichtig sei. «Jedoch bieten gerade diese Kontakte dem Virus Gelegenheit, sich weiter zu verbreiten», schreibt Gastro Uri weiter. Für die vom Bund verordneten Vorgaben wie Masken- und Sitzpflicht im Gastgewerbe habe er angesichts der steigenden Fallzahlen und Hospitalisationen Verständnis. «Eine erneute behördlich angeordnete Schliessung gilt es unbedingt zu verhindern», schreibt der Verband weiter. «Ein weiterer Lockdown oder andere wirtschaftlich nicht tragbare Restriktionen würden die Existenz vieler gastgewerblicher Betriebe gefährden. Die Reserven sind vielerorts aufgebraucht.»

Kanton und Gastro Uri sprechen von nutzerfreundlicher Lösung

Joe Herger, Präsident von Gastro Uri und Wirt des Gasthauses Krone in Attinghausen, ist von diesem Gästeregistrierungssystem Greg überzeugt. «Nach einer einmaligen Registrierung können die Gäste das System für Restaurantbesuche in der ganzen Zentralschweiz verwenden, da auch die anderen fünf Gastroverbände auf Greg setzen.» Die Urner Gesundheitsdirektion habe darum zusammen mit Gastro Uri mit einem Brief sämtliche 420 Gastrobetriebe des Kantons informiert. Man empfehle dringend allen Restaurants das Greg-System als nutzerfreundliche und einheitliche Lösung zur sicheren Aufnahme von Gästedaten einzuführen und konsequent umzusetzen.

Wenn der Wirt das Registrierungssystem selber einrichtet, zahlt er nichts. Zentralschweizer Gastromitglieder oder Mitglieder von GastroSuisse zahlen für die Konfiguration 50 Franken, übrige Wirte zahlen 125 Franken. Zusätzlich fallen bei Gast 20 Rappen für die Verifikation der Handydaten an. Diesen Betrag hat dann der Gastronomiebetrieb zu übernehmen.

Darauf angesprochen, dass sich ein Wirt über die Kosten beklagt habe, meint Joe Herger:

«Die Kosten sollten es den Wirten Wert sein. Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Restaurants nicht wieder schliessen müssen. Das Registrierungssystem ist dabei ein wichtiger Beitrag.»

Auch der kantonale Covid-Sonderstab bestätigt auf Anfrage, dass eine finanzielle Unterstützung im Bereich Contact-Tracing-App bislang kein Diskussionspunkt war.

Gut 530 Zentralschweizer Gastrobetriebe machen schon mit

Vorletzte Woche haben sich die sechs Zentralschweizer Gastroverbände entschlossen, auf Greg zu setzen – offenbar mit Erfolg. «Die Resonanz ist gross. Bis jetzt haben sich schon 531 Zentralschweizer Gastronomiebetriebe für dieses benutzerfreundliche System angemeldet, darunter 69 aus Uri, 34 aus Nidwalden, 39 aus Obwalden», sagt Thomas Holenstein, Inhaber der Anbieter-Firma Pogastro.

Von einer guten und kostengünstigen Lösung spricht Melissa Arnold, Rezeptionistin beim Altdorfer Hotel Höfli. Vor allem jüngere Gäste nutzten das Tool, während die älteren allerdings die Papierlisten bevorzugen würden.