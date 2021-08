Corona Einzelne Chilbi-Anlässe wurden bereits abgesagt In Adligenswil und Horw hat man sich schweren Herzens entschieden, auf die diesjährige Chilbi zu verzichten. Bei der Luzerner Määs wartet man mit einem Entscheid noch zu.

2020 fand in Luzern eine stark reduzierte Chilbi mit Maskenpflicht beim Hotel Schweizerhof statt.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. Oktober 2020)

Die für das Wochenende vom 4./5. September geplante Chilbi Adligenswil ist abgesagt. Man habe den Entscheid «schweren Herzens» gefällt, teilte Roger Rölli, Präsident des Adligenswiler Chilbivereins, den Behörden und teilnehmenden Vereinen mit. Diese hätten Verständnis gezeigt, «auch wenn sich viele auf den Anlass freuten».

Man habe vorab mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und dem Kanton Luzern Rücksprache genommen. Fazit: «Wir dürfen nur eine Veranstaltung durchführen, wenn jeder Besucher bei der Eintrittskontrolle das Covid-Zertifikat vorweisen kann. Da an der Chilbi über 500 Personen teilnehmen werden und keine Sitzpflicht besteht, können wir dies vom Chilbirat aus nicht verantworten.» Der Verein habe «weder die Ressourcen noch die finanziellen Mittel, einen solchen Aufwand zu betreiben», betont Rölli:

«Zudem hat uns das BAG mitgeteilt, dass am 16. August wieder mit verschärften Massnahmen gerechnet werden muss.»

Zertifikat bei mehr als 500 Besuchern ohne Sitzpflicht Gemäss den seit 23. Juni geltenden Coronavorgaben des Bundes sind bei Veranstaltungen draussen mit Sitzpflicht und ohne Covid-Zertifikat maximal 1000 Besucher erlaubt. Wenn bei einer Veranstaltung draussen ohne Sitzpflicht mehr als 500 Personen anwesend sind, müssen die Besucher ein Covid-Zertifikat vorweisen.

Das Street Food Festival Anfang Juli in Luzern setzte eine Covid-Eingangskontrolle um. Das Gelände betreten durften nur Personen, die ein Zertifikat (geimpft, genesen oder getestet) vorweisen konnten. Bei Chilbi-Veranstaltungen ist man diesbezüglich offensichtlich zurückhaltender.

Horw: Zugangskontrolle bei offenem Gelände nicht möglich

Auch in Horw, wo die dortige Egli-Zunft die frühere Dorfchilbi seit einigen Jahren als zweitägigen Anlass mit «Oktoberfest» am Samstag und Herbstfest am Sonntag durchführt, ist jetzt ein negativer Entscheid gefallen. «Unsere Veranstaltung kann 2021 im traditionellen Sinn leider nicht stattfinden», sagt Egli-Zunftmeister Cornel Buholzer auf Anfrage. «Vielleicht wird es einen kleinen internen Anlass geben.» Im Festzelt am Samstag Abend wäre eine Zugangskontrolle mit Covid-Zertifikat allenfalls möglich. «Für das Herbstfest am Sonntag müssten wir aber, um eine Kontrolle zu gewährleisten, das Gelände umzäunen. Die lückenlose Umsetzung der geltenden Vorschriften wäre für die Zunft eine grosse Herausforderung – und würde absolut nicht zum Anlass passen.» Buholzer: «Es tut uns im Herzen weh, dass wir das Herbstfest zum zweiten Mal nacheinander absagen müssen.»

In Kriens wird es wohl wieder eine Mini-Chilbi geben

In Kriens fand 2020 eine Mini-Chilbi statt. «Das hat gut geklappt und wurde geschätzt», sagt Thomas Kost, Abteilungsleiter Freizeitdienste der Stadt Kriens. «In diesem Rahmen werden wir voraussichtlich auch dieses Jahr etwas machen.» Der Knackpunkt sei weiterhin die Festwirtschaft. Kost: «Letztes Jahr haben wir darauf verzichtet. Für dieses Jahr stellen sich einige Fragen: Eintritt nur mit Zertifikat, dafür dann keine Einschränkungen in der Festwirtschaft? Oder offen mit Mengenbeschränkung, Maskenpflicht und Abstand? Oder nur Take Away draussen?» Nach dem 23. August sollen die Ideen mit dem Stadtrat diskutiert und danach über den Umfang entschieden werden – «vorbehältlich der dann gültigen Vorgaben von Bund und Kanton».

Impression von der Krienser Chilbi vor zwei Jahren. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. Oktober 2019)

Emmen wartet mit Entscheid noch zu

In Emmen ist noch nicht entschieden, ob dieses Jahr eine Chilbi stattfinden wird. Man warte den nächsten Bundesratsentscheid vom 11. August ab, um das weitere Vorgehen zu besprechen, sagt Anton Albisser, Präsident der Kilbikommission Emmen. Er betont:

«Sollte eine Eingangskontrolle mit Covid-Zertifikat stattfinden, wird es sehr schwer, eine Dorfchilbi durchzuführen.»

Dazu komme: «Die Firma Moser mit ihren Schaustellmaterial muss auch

mit den Bedingungen des Bundesrats einverstanden sein.» Einige Vorbereitungen seien schon am Laufen, sagt Albisser.

Lozärner Määs: Durchführung wäre «sehr anspruchsvoll»

Mit Bangen blickt man auch bei der Lozärner Määs dem kommenden Herbst entgegen. 2020 fiel der zweiwöchige Anlass am Inseli Luzern, der jeweils rund 400'000 Besucherinnen und Besucher von weit her anlockt, der Pandemie zum Opfer. Ob die Määs 2021 wie geplant vom 2. bis 17. Oktober stattfinden kann, steht noch nicht definitiv fest. «Ein tragfähiges Schutzkonzept ist abhängig von den geltenden Vorgaben des Bundes, beziehungsweise des Kantons», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern. «Es können deshalb aktuell bloss ‹Szenarien› diskutiert und vorbereitet werden.»

Entfalle der Anspruch an Zugangsbeschränkungen und -kontrollen für die drei G-Kategorien – Genesene, Geimpfte und Getestete –, erachte die Stadt die Määs als machbar, sagt Lütolf:

«Erklärtes Ziel dabei bleibt aber, die Määs im traditionell bewährten Konzept, das heisst mit Warenmesse, Lunapark und Verpflegungsanteilen veranstalten zu dürfen.»

Eine Durchführung der Määs unter den heutigen Rahmenbedingungen auf dem relativ grossen Gelände mit unterschiedlichen Bereichen und diversen Eintrittsorten wäre «sehr anspruchsvoll, wenn auch nicht unmöglich», sagt Rico de Bona, Präsident der Interessengemeinschaft Luzerner Herbstmesse und Märkte. Am 23. August finde eine Telefonkonferenz zwischen Vertretern von Bund, Kanton und Stadt statt, sagt de Bona: «Danach wird der Entscheid über die Durchführung fallen.»

Für Schausteller und Marktfahrer sind vor allem die grossen Messen, etwa in Luzern oder Basel essenziell für das Geschäft. «Würden sie auch dieses Jahr wieder abgesagt, wäre das wohl der Untergang unserer Branche», sagt Peter Howald, Präsident des Schweizer Schaustellerverbands.