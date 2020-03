Corona-Virus: Brunni-Bahnen fahren doppelt Die Luftseilbahn Engelberg-Ristis fährt ab sofort doppelt so oft, gleichzeitig wird die maximale Passagierzahl pro Kabine von 65 auf 30 Personen reduziert

Skifahrer auf dem Brunni in Engelberg. Bild: PD

Obwohl bislang kein bestätigter Fall einer Corona-Infektion in Ob- und Nidwalden vorliegt, haben die Brunni-Bahnen Engelberg AG vorsorgliche Massnahmen beschlossen, um die Eindämmung der Ausbreitung zu unterstützen. «Die Luftseilbahn Engelberg-Ristis fährt ab sofort doppelt so oft, gleichzeitig wird die maximale Passagierzahl pro Kabine von 65 auf 30 Personen reduziert», teilen die Bahnen mit. «Es werden sämtliche Handläufe und Toilettenanlagen mehrmals täglich desinfiziert.» Zudem stehen in allen Gästetoiletten Desinfektionsmittel-Spender zur Verfügung. «Es gibt derzeit keinen Grund, wegen des Corona-Virus auf einen Skitag oder einen Winterwandertag in den Bergen zu verzichten», so Brunni-Geschäftsführer Thomas Küng.

Das Kantonsspital Obwalden in Sarnen. Bild: Corinne Glanzmann

Massnahmen trifft auch das Kantonsspital Obwalden. Der Pandemie-Führungsstab des Spitals beschränkt die Besuchszeiten. «Die Besucher werden angehalten, ihre Angehörigen nur noch nachmittags zwischen 14 und 17 Uhr zu besuchen», heisst es in einer Mitteilung. Über allfällige weitere Einschränkungen werde situativ entscheiden. Zudem appellieren die Ärzte an die Vernunft der Bevölkerung: «Wer Erkältungs- oder Grippeanzeichen hat, kürzlich aus Norditalien oder anderen Orten mit bekannten Corona-Fällen zurückgekommen ist oder Kontakt mit betroffenen Personen hatte, soll auf Spitalbesuche verzichten.» Das Kantonsspital Obwalden hat zudem seine Veranstaltungen abgesagt – vorderhand bis Ende März. «Dies betrifft vor allem die Publikumsvorträge, die monatlich stattfinden.»