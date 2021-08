Energie Der grosse Umbau Luzerns zur «Netto-Null-Stadt» Solaroffensive, Abschaffung von Gasheizungen und Parkplatzabbau im grossen Stil: Der Luzerner Stadtrat hat am Freitag auf über 200 Seiten seine Klima- und Energiestrategie vorgestellt.

Derartige Superlative sind vom Luzerner Stadtrat nicht alle Tage zu hören:

«Es gab in der Vergangenheit kaum je ein Projekt mit vergleichbar hohen finanziellen Auswirkungen. Dabei geht der Stadtrat bewusst an die Grenzen des rechtlichen und finanziellen Handlungsspielraums».

Zu lesen ist dies in der über 200 Seiten starken «Klima- und Energiestrategie», welche der Stadtrat am Freitag vorgestellt hat. Damit plant er einen umfassenden Umbau Luzerns hin zu einer klimaneutralen Stadt. Spätestens im Jahr 2040 sollen die CO 2 -Emissionen unter dem Strich auf «netto Null» sinken.

Das grosse Dilemma: Der Ausstoss von CO 2 soll stark gesenkt werden – doch fast alle Alternativen benötigen elektrischen Strom. Würden sämtliche fossilen Heizungen in der Stadt Luzern durch Wärmepumpen ersetzt, würde der Stromverbrauch um bis zu 85 GWh pro Jahr ansteigen. Auch die Automobilität wird immer mehr Elektrizität verbrauchen. Die Stadt rechnet hier mit einem Zuwachs von bis zu 128 GWh. Zur Einordnung: Diese beiden Posten entsprechen zusammen etwa 50 Prozent des heutigen Stromverbrauchs in der Stadt.

Die zusätzlich benötigte Energie soll möglichst umweltfreundlich hergestellt werden. Die Stadt Luzern setzt dabei vorallem auf Solarstrom. Hier liegt die Stadt im Moment noch weit unter dem kantonalen Durchschnitt. Doch das soll sich künftig ändern. Die installierte Leistung von Photovoltaikanlagen soll bis zum Jahr 2050 auf das 18-Fache des heutigen Werts erhöht werden:

Mit diesen Massnahmen soll das Ziel erreicht werden Die finanzielle Förderung für neue Solaranlagen soll stark ausgebaut werden

Der Bezug von nicht erneuerbarem Strom soll auf Stadtgebiet verboten werden.

Über 90 Prozent der Heizungen in der Stadt Luzern werden heute mit fossilen Energien (Öl oder Gas) betrieben – das ist der höchste Wert aller Gemeinden im Kanton Luzern. Langfristiges Ziel ist es, die meisten der 6000 fossilen Heizungen durch neue Energiearten zu ersetzen.

Mit diesen Massnahmen soll das Ziel erreicht werden Ein generelles Verbot von fossilen Heizungen ist rechtlich nicht möglich. Deshalb sollen in der Bau- und Zonenordnung (BZO) einzelne Gebiete ausgeschieden werden, in denen keine fossilen Heizungen mehr betrieben werden dürfen. Es handelt sich dabei um Gebiete, in denen alternative Energien (Erdwärme, Seewasser, Fernwärme etc) problemlos verfügbar sind.

Herkömmliche Holzheizungen, die ganze Gebäude heizen, sollen verboten werden. Davon ausgenommen sind moderne Holzheizungen (Pellets, Schnitzel) sowie Cheminées und Schwedenöfen.

Der Heizungsersatz in den grossen Blockrandbebauungen in der Innenstadt (Bruchquartier und Neustadt) soll möglichst koordiniert und eigentümerübergreifend erfolgen. Die Stadt begleitet die Eigentümer bei diesem Prozess.

Die Umrüstung von Heizungen sowie die Isolierung von älteren Gebäuden soll finanziell stärker gefördert werden. Da sich ein grosser Teil der Luzerner Innenstadt in einer Ortsbildschutzzone befindet, sollen zusammen mit der Denkmalpflege Lösungsgrundlagen für die Fassadensanierung von geschützten Gebäuden definiert werden.

Weiterer Ausbau der See-Energie. So soll bis 2037 ein Teil des Würzenbach-/Seeburg-Quartiers (450 Haushalte) mit Energie aus dem See geheizt werden.

Bisher war im städtischen Mobilitätsreglement eine Plafonierung des Verkehrsaufkommens festgeschrieben. Neu sieht das Reglement eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs um 15 Prozent bis 2040 vor.

Mit diesen Massnahmen soll das Ziel erreicht werden Die Zahl der Parkplätze soll markant reduziert werden:

Im Falle der privaten Parkplätze soll das Parkplatzreglement, das bisher nur für Neubauten gültig war, auch auf bestehende Liegenschaften und Parkplätze ausgeweitet wird. Der Hintergrund: Da der Parkplatzbau früher viel grosszügiger gehandhabt wurde, verfügen viele Liegenschaften über eine Anzahl Parkplätze, die nach heutigem Recht gar nicht mehr erlaubt wären. Wird das Reglement auf alle Parkplätze angewendet, müssen rund 8000 davon weichen.

Bis 2040 müssen alle in der Stat Luzern immatrikulierten Fahrzeuge elektrisch oder mit erneuerbarem Treibstoff angetrieben sein.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos sowohl in privaten Liegenschaften als auch im öffentlichen Raum.

Bis 2040 soll der städtische Fuhrpark vollständig auf alternative Antriebe umgestellt sein. Ausnahmen gelten für Kehrichtwagen, grosse Reinigungs- und Schneeräumungsfahrzeuge.

Der Stadtrat setzt sich bei Bund und Kanton für Road Pricing ein.

Die Umsetzung der Klima- und Energiestrategie verursacht ab 2025 Kosten in der Höhe von rund 20 Millionen Franken pro Jahr. Ein Grossteil davon entfällt auf die zusätzlichen Fördergelder für die Umrüstung von Gebäuden (Heizung, Solaranlage, Isolierung). Die Stadt rechnet aber auch mit zusätzlich benötigten Personalressourcen in der Verwaltung in der Höhe von rund 1,2 Millionen Franken pro Jahr.