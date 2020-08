FCL beendet Super-League auf dem 6. Platz Nach dem 0:0 unentschieden gegen Basel am Montag beendet der FCL die Super-League-Saison auf dem 6. Platz. Nun will sich das Team auf das Viertelfinalspiel am Donnerstag im Schweizer Super Cup gegen die Young Boys vorbereiten.

Sowohl für den FC Basel wie für den FC Luzern war dieses letzte Saisonspiel nicht mehr so wichtig. Die Konzentration hatte auf beiden Seiten schon dem Donnerstag gegolten, wenn der FCB um 21 Uhr im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League zu Hause auf Eintracht Frankfurt trifft. Die Basler wollen ihren 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel vor dem Lockdown am 12. März über Eintracht Frankfurt verteidigen und ins Finalturnier einziehen.

Der FCL hat ebenfalls im eigenen Stadion und am Donnerstag, aber drei Stunden früher um 18 Uhr (SRF 2) das Ziel, gegen Meister Young Boys den Viertelfinal im Schweizer Cup zu gewinnen. Aus diesem Grund verzichteten die Innerschweizer erstmals in dieser Saison auf Torhüter Marius Müller. Der 27-jährige Deutsche durfte für einmal zu Hause in Hergiswil bei seiner Ehefrau Vivien bleiben – bald erwartet das Paar ihr erstes Kind. Das Tor der Luzerner hütete der 22-jährige Simon Enzler und gab damit sein Debüt in der Super League.

Das ist genauso bei Jonas Omlin und seiner Partnerin Janice van Eck. Der 26-jährige Basel-Goalie mit Luzerner Vergangenheit erwartet mit der Tochter der früheren FCL-Legende René van Eck erstmals Nachwuchs. Omlin und seine Freundin schauten sich den Match gemeinsam auf der Tribüne an. Der Obwaldner meinte, seine Oberschenkelverletzung sei wohl am Donnerstag noch nicht ausgeheilt, wenn das Rückspiel gegen Frankfurt ansteht.

Beide Teams schonen Profis für das wichtige nächste Spiel

Neben Omlin verzichtete FCB-Trainer Marcel Koller auf verschiedene andere Titulare. So stand Taulant Xhaka gar nicht im Aufgebot. Fabian Frei, Eray Cömert und Raoul Petretta wechselte er bereits zur Pause aus. Arthur Cabral kam erst in der 73. Minute zum Einsatz. Ganz klar: Die Spieler wurden nach Möglichkeit geschont, damit sie für den internationalen Vergleich bereit sind.

Beim FCL durfte Francesco Margiotta den Platz zusammen mit Ryder Matos nach etwas mehr als einer Stunde verlassen. Die Innerschweizer Elf von Fabio Celestini bestand in den letzten Minuten aus neun Spielern, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet worden sind. Nur der Ex-Gladbacher Marvin Schulz und der Ex-YB-Mann Marco Bürki verstärkten die Luzerner Junioren, deren älteste Akteure gestern die beiden 23-jährigen Idriz Voca und Captain Stefan Knezevic gewesen sind.

Francesco Margiotta hatte die beste Torchance für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger

Neben Goalie Enzler kam auch Julian Hermann in der Schlussphase als insgesamt zwölfter eigener Nachwuchsmann dieser Saison zum ersten Einsatz in der höchsten Liga. Enzler stand in der Vorsaison leihweise beim SC Kriens in der Challenge League im Tor. Dem Vernehmen nach könnte der 1,86 Meter grosse Keeper aus Ägeri nächste Saison an den FC Aarau ausgeliehen werden – er soll dort zu Spielpraxis in der zweithöchsten Liga kommen.

Natürlich hat das spielerische Niveau dieser Partie unter den zahlreichen personellen Mutationen gelitten. Basel dominierte die Partie, kam aber auch nicht zu vielen hochkarätigen Torchancen. Die beste Gelegenheit vergab Dimitri Oberlin in der 69. Minute, als er Marvin Schulz entwischte, aber den Ball aus guter Position knapp am zweiten Torpfosten vorbeischob. Auf Luzerner Seite sündigte Francesco Margiotta im Abschluss: Der Turiner konnte in der 59. Minute nicht von einem zu kurzen Rückpass von Orges Bunjaku profitieren. Margiotta schoss aus 15 Metern zu zentral auf Omlin-Ersatz Djordje Nikolic im Basler Tor.

Die Kehraus-Partie endete 0:0. Basel war schon zuvor als Dritter der Saison festgestanden, Luzern rutschte nach dem 1:0-Sieg von Lugano bei Absteiger Xamax auf Platz 6 ab. «Schade, wir wären gerne Fünfter geblieben», sagte Fabio Celestini. Aber unter dem Romand hat der FCL 28 Punkte geholt und mit dem Abstieg nichts zu tun.

Simon Enzler gibt nach dem Spiel zufrieden Auskunft. Der 22-jährige Torhüter lässt bei seinem Debüt in der Super League keinen Gegentreffer zu. «Es freute mich mega, als ich erfuhr, dass ich gegen den FC Basel spielen darf. Über das Resultat ohne Gegentreffer bin ich überglücklich. Enzler lobt auch seine Vorderleute: Was die Mannschaft, insbesondere Marvin Schulz und Stefan Knezevic, gegen Ende der Partie weggeräumt war top – sie haben mich super unterstützt.»

Simon Enzler liess bei seinem ersten Einsatz in der Super League kein Gegentor zu. Bild: Martin Meienberger

Stefan Knezevic, der als FCL-Captain auflief, sagt zum torlosen Unentschieden: «Wir probierten in der ersten Halbzeit mitzuspielen und haben das bis zum letzten Drittel hin auch geschafft. In der Defensive haben wir nur wenig zugelassen.» In der zweiten Halbzeit sei das klare Ziel gewesen, kein Tor zu erhalten. «Dieses Ziel haben wir erfüllt und es kamen viele junge Spieler zum Einsatz, die ihre Sache gut machten.»

Fabio Celestini äussert sich nach der Partie zum Spielverlauf: «In der ersten Halbzeit versuchten wir mehr, in der zweiten Halbzeit wechselte ich einige Spieler mit Blick auf das YB-Spiel aus. Gegen Ende der Partie waren wir darauf aus, das Unentschieden zu halten. Ich freue mich für Simon Enzler, konnte er sein Debüt ohne Gegentreffer beenden.» Die kurze Bilanz des FCL-Trainers zum Saisonende: «Mit 46 Punkten zum Saisonende sind wir zufrieden.»

Angesprochen auf die junge Mannschaft gegen Ende der zweiten Halbzeit sagt Mittelfeldspieler Idriz Voca mit einem Lachen: «Ich war nach den Einwechslungen einer der ältesten Spieler. Es ist auch toll für den FCL, dass so viele einheimische Spieler auf dem Platz standen.»

15 Bilder 15 Bilder Simon Enzler, Torhüter: 4,5

Der 22-jährige Zuger kommt zu seinem Debüt in der Super League. Er erfüllt seinen Job. Bild: Martin Meienberger

Basel – Luzern 0:0

1000 Zuschauer. – SR Schnyder.

Basel: Nikolic; Isufi, Cömert (46. Lurvink), Van der Werff, Petretta (46. Riveros); Marchand (82. Stevanovic), Frei (46. Bunjaku); Van Wolfswinkel, Tushi, Oberlin; Ademi (73. Arthur).

Luzern: Enzler; Sidler, Schulz, Knezevic, Bürki; Grether (63. Jasari), Voca, Mistrafovic; Lang (79. Balaruban), Margiotta (63. Zivkovic), Matos (71. Hermann).

Bemerkungen: Basel ohne Alderete (gesperrt), Omlin, Zuffi, Pululu und Ramires (alle verletzt), Stocker, Xhaka, Widmer und Campo (alle geschont). Luzern ohne Schürpf, Kakabadse (beide gesperrt), Schwegler, Ndenge, Burch, Ndiaye, Lucas, Eleke, Males, Emini und Binous (alle verletzt). Verwarnungen: keine.